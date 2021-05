Roland Jupiter-X Editor, Software für Synthesizer

Kostenloser Standalone-Editor & Librarian

Mit dem Roland Jupiter-X Editor steht ab sofort eine kostenlose Software für MacOS und Windows zur Verfügung, mit der die Synthesizer Jupiter-X und Jupiter-Xm von einem Rechner aus bedient werden können.

Die Synthesizer Jupiter-X und Jupiter-Xm haben ein sehr umfangreiches Potential. Aufgrund dieser Komplexität ist für begeisterte Klangtüftler nicht immer einfach, alles direkt am Gerät schnell und intuitiv einzustellen. Der graphische Editor soll dabei Abhilfe schaffen.

Die Software läuft standalone auf Mac und PC. Neben der Bedienung des eigentlichen Synthesizers, der über seine vier Parts die ganze Bandbreite der Parameter von ZEN-Core Engine und Model Expansions umfasst, sowie Mixer- und Keyboard-Einstellungen bietet die Software auch eine Librarian-Funktion zum Verwalten der Sounds, die sich via Drag&Drop beliebig organisieren und im Rechner ablegen lassen.

Außerdem gibt es einen Scene Builder, mit dem sich Performance-Setups, die aus mehrfach gelayerten Sounds, Arpeggiatoren, Effekten und weiteren Elementen bestehen, schnell und übersichtlich zusammenstellen lassen.

Sind Keyboard und der Editor im Rechner miteinander verbunden werden alle vorgenommenen Anpassungen in Echtzeit synchronisiert.

Der kostenlose Roland Jupiter-X Editor kann ab sofort über den Roland Cloud Manger heruntergeladen werden.