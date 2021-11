Roland JX-08, VA-Synthesizer nach JX-8P

Boutique-Version inkl. Programmer

Mit dem Roland JX-08 wird der polyphone Synthesizer JX-8P im Rahmen der Boutique-Serie wiederbelebt. Der Klassiker von 1985 war mit seinen typischen Pads in vielen Sounds seiner Zeit zu hören und hat auch heute noch viele Fans.

ANZEIGE

Was den JX-08 auf den ersten Blick von seinem Vorbild abhebt, sind die Fader, Regler und echten Tasten. Der JX-8P hatte zur Bedienung nur Folientasten und ein Display, weshalb der separate Programmer PG-800 nahezu unerlässlich war, wenn man hauptsächlich eigene Sounds schrauben wollte. Der PG-200 ist mittlerweile nicht mehr leicht zu bekommen, weshalb der Hersteller DTronics mit dem DT-800 eine moderne Alternative dafür entwickelt hat. Der JX-08 hat den PG-800 quasi gleich mit dabei. Für Interessenten lohnt sich wie immer ein Blick in unsere Vintage-Story zum Roland JX-8P.

Die Klangstruktur entspricht natürlich dem Original: zwei DCOs, resonanzfähiges Tiefpassfilter und vierstufiges Hochpassfilter ohne Resonanz, VCA, zwei Hüllurven und ein LFO. Auch der Chorus ist mit an Bord, doch der JX-08 bietet eine deutlich größere Auswahl an Effekten: 17 Algorithmen stehen zur Auswahl, darunter Phaser, Delay, Overdrive, Fuzz, Bit-Crusher, Pitch-Shifter und ein in der Boutique-Serie neuer LoFi-Kompressor.

Auf der Website spricht Roland von einer erweiterten Polyphonie, die 20 Stimmen betragen soll. Der JX-08 ist zweifach multitimbral und verfügt über Dual- und Spilt-Modus.

Es gibt einen zweiteiligen, polyphonen Sequencer, mit dem man Noten (bis zu vier Stimmen pro Step) und Reglerbewegungen in 128 Patterns aufzeichnen kann. Ebenso ist ein Arpeggiator vorhanden. Der JX-08 verfügt über ein integriertes USB-C Audio-/MIDI-Interface zur Ansteuerung und Synchronisation von einem DAW-Rechner oder anderen Sequencern aus. Dazu kommen MIDI-Ein- und -Ausgang sowie eine Buchse für eine externen Clock.

Für Sounds stehen 256 Speicherplätze zur Verfügung. Die 32 originalen Presets sind natürlich vorhanden, dazu wurde 111 neue Presets erstellt.

Wie alle Boutique-Synthesizer, kann auch der JX-08 in das separate erhältliche Dock DK-01 oder alternativ in das Keyboard K-25m eingesetzt werden. Die Stromversorgung erfolgt via USB oder Batterien.

Der Roland JX-08 wird voraussichtlich ab Januar 2022 verfügbar sein. Der Preis wird wie bei dem ebenfalls heute vorgestellten Roland JD-08 auch 399,- Euro betragen.

ANZEIGE

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren