KI-Tool für Melodien und Rhythmen

Mit Melody Flip stellt Roland ein in Zusammenarbeite mit Computer Science Laboratories entwickeltes Plug-in vor, das bei der Entwicklung von Melodien, Bassläufen, Akkorden und Rhythmen behilflich sein soll. Steigt Roland jetzt groß in den KI-Tool-Markt ein?

Roland Melody Flip

Tatsächlich setzen Roland und Computer Science Laboratories bei Melody Flip auf eine KI-Technologie, wobei Roland sogleich betont, dass das Tool den kreativen Prozess fördern, den Künstler nicht verdrängen soll und man darauf achtet, dass die Rechte von Künstlern respektiert werden.

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Die Funktionsweise ist einfach. Nach dem Import einer Audiodatei analysiert das Plug-in diese und erkennt die musikalischen Eigenschaften wie Harmonien, Tempo, Tonart, Stil etc. Diese werden mit einem (oder mehreren) Templates kombiniert, von denen die Software rund 300 bietet. Diese Templates umfassen unterschiedliche musikalische Stile und tonale Vorgaben und in Kombination mit der importierten Datei werden daraus neue Idee kreiert. Die daraus resultierenden Ideen lassen sich im Nachhinein bearbeiten sowie anpassen und am Ende kann alles in Form einer MIDI- oder Audiodatei exportiert werden.

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Darüber hinaus bietet Melody Flip eine visuelle Darstellung der Struktur und der Harmonien eines Songs.

Melody Flip wird voraussichtlich ab Mai 2026 zunächst in Form einer kostenlosen Testversion für macOS und Windows über die Roland Cloud veröffentlicht.