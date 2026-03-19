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Roland Melody Flip, Plug-in für Melodien und Rhythmen

KI-Tool für Melodien und Rhythmen

19. März 2026
roland melody flip

Roland Melody Flip, Plug-in für Melodien und Rhythmen

Mit Melody Flip stellt Roland ein in Zusammenarbeite mit Computer Science Laboratories entwickeltes Plug-in vor, das bei der Entwicklung von Melodien, Bassläufen, Akkorden und Rhythmen behilflich sein soll. Steigt Roland jetzt groß in den KI-Tool-Markt ein?

Roland Melody Flip

Tatsächlich setzen Roland und Computer Science Laboratories bei Melody Flip auf eine KI-Technologie, wobei Roland sogleich betont, dass das Tool den kreativen Prozess fördern, den Künstler nicht verdrängen soll und man darauf achtet, dass die Rechte von Künstlern respektiert werden.

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Roland Melody Flip, Plug-in für Melodien und Rhythmen

Die Funktionsweise ist einfach. Nach dem Import einer Audiodatei analysiert das Plug-in diese und erkennt die musikalischen Eigenschaften wie Harmonien, Tempo, Tonart, Stil etc. Diese werden mit einem (oder mehreren) Templates kombiniert, von denen die Software rund 300 bietet. Diese Templates umfassen unterschiedliche musikalische Stile und tonale Vorgaben und in Kombination mit der importierten Datei werden daraus neue Idee kreiert. Die daraus resultierenden Ideen lassen sich im Nachhinein bearbeiten sowie anpassen und am Ende kann alles in Form einer MIDI- oder Audiodatei exportiert werden.

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Darüber hinaus bietet Melody Flip eine visuelle Darstellung der Struktur und der Harmonien eines Songs.

Roland Melody Flip, Plug-in für Melodien und Rhythmen

Melody Flip wird voraussichtlich ab Mai 2026 zunächst in Form einer kostenlosen Testversion für macOS und Windows über die Roland Cloud veröffentlicht.

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Über den Autor
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Felix Thoma RED

Nach der klassischen musikalischen Früherziehung ging es übers Keyboard hin zum Klavier und diversen Bands, was am Ende sogar zur Finanzierung des Studiums gereicht hat. Danach hat mich das Schicksal in die Welt der Werbe- und Filmmusik verfrachtet - dieser bin ich heute noch treu!

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  1. Profilbild
    Mixit

    …..“dass das Tool den kreativen Prozess fördern, den Künstler nicht verdrängen soll und man darauf achtet, dass die Rechte von Künstlern respektiert werden.“

    Hüstl…Da hätte man erwartet, dass Roland eine Musik-Plattform eröffnet, auf der Artists vernüftig bezahlt werden und KI keine Chance hat. Stattdessen noch so ein KI-Gedöns.

    Zum Glück muss man es Downloaden und Installieren, bevor man es nutzen kann. Ein Schritt, den ich sehr gerne auslassen werde.

    2. Mehr anzeigen
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