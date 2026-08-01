Das Elton John Piano im Rack-Format

Das Roland MKS-20 Piano-Modul ist die Rack-Variante des 1986 erschienenen Roland RD-1000 Digital-Pianos. Mit 8 Sounds ist es zwar aus heutiger Sicht sehr bescheiden ausgestattet, diese 8 Sounds haben es aber in sich und haben aus dem MKS-20 einen Klassiker gemacht, der auch heutzutage noch oft eingesetzt wird.

Kurz & knapp Roland MKS-20 Piano-Modul Hersteller: Roland Erscheinungsjahr: 1986 Merkmale: 16-stimmiges Soundmodul mit 8 Sounds; Piano 1/2/3, Harpsichord, Clavinet, Vibraphon, E-Piano 1/2 Klangerzeugung: Roland Structured-Adaptive-Synthesis (SA bzw. SAS) Besonderheiten: traumhafter Chorus, durchsetzungsfähige Piano-Sounds, hoher Wiedererkennungswert der Piano-Sounds Gebrauchtpreis: 300,- bis 500,- Euro (2026)

Bewertung Roland MKS-20 Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet Bewertung des Autors

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Roland MKS-20

Die MKS Reihe war eine Serie von Soundmodulen, die der japanische Hersteller Roland in der ersten Hälfte der 80er-Jahre auf den Markt gebracht hatte. Dazu habe ich bereits eine Story mit einer Übersicht über diese Modulreihe geschrieben.

Das MKS-20 erschien 1986 und war nach dem MKS-10 das zweite Piano-Modul in der MKS-Reihe. Hat das MKS-10 noch eine analoge Klangerzeugung, setzte Roland mit dem MKS-20 auf eine digitale, die auf den Namen Structured-Adaptive-Synthesis, kurz SAS oder SA, hört. Wie schon erwähnt, ist es das Soundmodul des Roland RD-1000 Digital-Pianos. Es verfügt über den exakt gleichen Funktionsumfang wie das ca. 44 kg schwere RD-1000.

Das RD-1000 kann man hier in diesem Video sehr schön sehen. Elton John – what else!

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SAS-Synthese

Ich dachte eigentlich immer, dass das MKS-20 einfach mit Samples arbeitet. Aber da habe ich mich definitiv geirrt. Roland hat hier eine komplett neue Klangerzeugung eingebaut, die versucht, ein realistischeres Spielgefühl vor allem in der Dynamik zu geben, als das mit Samples der Fall wäre. Der Speicherplatz für Samples war ja Mitte der 80er sehr begrenzt.

So, was macht nun diese SAS-Synthese? Statt eines Samples pro Taste (mehr war damals schwierig, vor allem über einen größeren Tonbereich), verwendet das MKS-20 mehrere Schwingungsformen gleichzeitig. Pro gespielter Note werden zehn Klangbestandteile kombiniert und in ihrer Lautstärke verändert. Dadurch entstehen wesentlich natürlichere Übergänge zwischen leichtem und starkem Anschlag.

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Der Klang wird also nicht einfach abgespielt, sondern durch Überlagerungen rekonstruiert.

Bedienelemente des MKS-20

Das MKS-20 hat zwei Höheneinheiten und eine Einbautiefe von ca. 40 cm, bei stolzen 8 kg. Links befindet sich ein Tune-Regler, ein Volume-Slider (kracht auch nach 40 Jahren nicht) und ein Kontrastregler für das Display. Meines leuchtet auch noch nach 40 Jahren ausreichend stark. Weiterhin sitzt hier auch der Kopfhörerausgang.

In der Mitte gibt es ein zweizeiliges Display, acht Taster zur Auswahl der Voices, weitere acht Taster mit verschiedenen Funktionen, eine vertikale Reihe von LEDs, die anzeigen, welche Funktion man gerade bearbeitet und das für Roland typische Alpha-Dial-Rad, das man auch beim Juno-2 oder beim JX8-P findet.

Ganz rechts gibt es noch einen Cartridge-Slot, eine grüne LED, die ankommende MIDI-Signale anzeigt und den Ein- und Ausschalter. Wozu es einen Cartridge-Slot braucht, habe ich bis heute nicht verstanden. Kann man doch schon intern 64 Sounds speichern. Ich glaube, mehr wird noch nie jemand gebraucht haben.

Rückseite

Auf der Rückseite befinden sich zwei symmetrische XLR-Ausgänge, zwei unsymmetrische Klinkenausgänge, ein Schalter, um das Signal abzuschwächen oder anzuheben, MIDI In und Thru und eine zweipolige Kaltgerätebuchse für das interne Netzteil. Leider kein normaler Kaltgerätestecker, sondern der zweipolige Roland-Stecker. Ich mag den nicht besonders, weil man immer auf der Suche nach einem passenden Kabel ist.

Funktionen

Über den Tune-Taster kann man das Instrument im Bereich von 438 bis 446 Hz stimmen. Mit den Tastern 1 und 5 kann man das MKS-20 auch bis zu zwei Oktaven nach oben oder nach unten transponieren.

Für jede Voice kann man verschiedene Parameter editieren und abspeichern.

MIDI-Kanal

Level

Treble Level

Frequenz/Level/Width (parametrisches Mittenband)

Bass Level

Chorus Rate/Depth

Tremolo Rate/Depth

Der EQ verfügt also über fixe Höhen und Bässe und eine parametrische Mitte. Das Mittenband reicht von 400 bis 4000 Hz. Den Sound des EQs würde ich als sehr musikalisch bezeichnen. Die Höhen klingen sanft, die Bässe kräftig. Das Mittenband kann bei Maximaleinstellungen schon fast als LPF-Filter durchgehen.

Das MKS-20 befindet sich immer im Write-Modus. Also jede Änderung bleibt automatisch gespeichert. Nur die Sounds der Bank 1 sind nicht überschreibbar. Wenn man will, kann man alle Sounds auf die Einstellung der Bank 1 zurücksetzen, indem man beim Einschalten den Bank-Taster gedrückt hält.

Im Internet findet man oft die Info, dass es für jeden Sound sieben Variationen gibt. Das ist allerdings so nicht richtig. Mit Variationen sind nur die oben genannten Einstellungen gemeint. Jedoch kann man durch den EQ oder durch die Effekte den Sound schon so verdrehen, dass er wirklich komplett anders klingt.

Die Taster Write/Save/Load sind nur für das Speichern und Übertragen auf die optionale Speicherkarte gedacht.

Die Sounds

Piano

Es gibt drei Piano-Sounds. Piano 1 und Piano 2 unterschieden sich dadurch, dass Piano 2 etwas dunkler klingt und einen weniger hellen Attack hat. Piano 3 klingt deutlich anders und wesentlich drahtiger und mehr nach CP-70. Insgesamt klingen alle Pianos eher nach CP-70 als nach einem akustischen Flügel. Verwendet wird eher Piano 1 oder 3.

Harpsichord/Clavinet

Was soll ich sagen, es ist halt auch drin. Das Clavinet klingt in meinen Ohren auf jeden Fall nicht nach einem Hohner D6 oder E7. Es klingt eher wie ein Clavinet von einem Synthesizer. Das Harpsichord ist sehr dünn und leblos. Also diese beiden Sounds sind auf jeden Fall die Schwachpunkte des Geräts.

Vibraphon

Das Vibraphon klingt ausgezeichnet. Dass hier kein Sample zum Einsatz kommt, kann ich eigentlich nicht glauben. Vor allem in Verbindung mit dem Tremolo ergibt das einen warmen und vollen Sound, der sich auch vor heutigen Sample-Playern nicht zu verstecken braucht.

E-Piano

E-Piano 1 klingt etwas voller und runder, E-Piano 2 etwas schlanker und aggressiver. Das E-Piano 2 gefällt mir besser, klingt aber leider im oberen Bereich sehr dünn (das tun aber viele Sample-E-Pianos auch). Beide Pianos haben einen minimalen DX-liken Attack zu Beginn des Sounds.

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Aber generell kann man diese beiden Pianos vom Klang her nicht einordnen. Sie klingen nicht wirklich nach Rhodes und noch weniger nach Wurlitzer.

Außerdem schreien sie förmlich nach Einsatz eines Effektes. Trocken klingen sie einfach etwas plump. Auch heute findet man in Roland-Geräten noch E-Pianos mit der Bezeichnung SA-Piano und so ähnlich klingen.

Die Effekte

Die Effekte sind ein absolutes Highlight für mich. Der Chorus klingt nach fettem CE-1 Chorus und das Tremolo ist wunderbar weich und trägt die Sounds bis in die hinterste Ecke des Raumes. Beide Effekte sind in Stereo verfügbar und können direkt über einen Taster aus- und eingeschaltet werden. Man kann auch beide Effekte zugleich verwenden.

Der Chorus erinnert mich stark an den vom Juno-60. Auch wenn man diesen ausschaltet, hat man kurz das Gefühl, dass ein Kabel rausgegangen ist und die Tieftöner der Boxen kaputt sind:-)

Bei beiden Effekten kann man Geschwindigkeit und Effektanteil getrennt voneinander einstellen. Eine Modulation der Effekte via MIDI ist nicht möglich. Kleines Detail am Rande: Das MKS-20 reagiert auch nicht auf Pitchbend und Mod-Wheel.

Wo hört man ein MKS-20?

Natürlich sehr oft bei alten Aufnahmen von Elton John. Bei dem Song „Sacrifice“ dürfte sogar das E-Piano 1 zum Einsatz gekommen sein (mit Chorus und mehr Höhen). Bei „I don’t wanna to go on with you like that“ dürfte Piano 1 oder 3 mit Chorus zum Einsatz gekommen sein. Natürlich verwendet man im Studio den MKS-20-Sound nur, wenn man auch genau so einen Sound haben will. Wenn Phil Collins einen Klaviersound wollte, dann hat er sicher ein echtes Piano genommen und nicht das vom MKS-20.

Live wurde der SA-Piano-Sound, sei es vom RD-1000 oder vom MKS-20, auf jeden Fall öfter eingesetzt, weil man hier nicht viele Alternativen hatte.

Mögliche Defekte

Bei meinem hatte beim Kauf ein Ausgang gebröselt. Dieses Problem scheint es öfters zu geben, es wird von einem Relais verursacht (Einschaltverzögerung) und lässt sich angeblich leicht beheben. Es wurde auch schon von Lesern hier bei den Kommentaren zu anderen Artikeln erwähnt.

Zu dem Thema „Relais“ hat Leser RONV bei den Kommentaren folgendes geschrieben:

Mein geliebter MKS-20 hatte auch das Relais-Problem (Knistern, klingt teilweise wie eine leichte Übersteuerung) und auch eine kaum mehr sichtbare Hintergrundbeleuchtung.

Beides habe ich erfolgreich gewechselt. Das Relais ist gar nicht so außergewöhnlich. Als Ersatz eignen sich z. B. „RY5W-K Takamisawa“ oder „G5V2-H1-5DC G5V2-5H1 OMRON.

Das Display kann seine Leuchtkraft verlieren. Ablesen kann man es aber trotzdem, jedoch nur schwer und bei Tageslicht. Das kann man auch tauschen.

Plug-ins?

Bis heute ist das MKS-20 ein gefragtes Soundmodul. Allerdings gibt es auch Software- bzw. Plug-in-Lösungen wie z. B. Spectrasonics Keyscape (gesampeltes MKS-20) oder RdPiano (Emulation der SA-Synthese). Von Lesern wurde mir berichtet, dass das RdPiano das weitaus bessere sein soll.