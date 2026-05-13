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Roland Project LYDIA Phase 2

Dieses KI-Pedal könnte alles verändern

13. Mai 2026
Roland Project LYDIA Phase 2

Roland Project LYDIA Phase 2

Das KI-basierte Project LYDIA von Roland geht in Phase 2! Dahinter verbirgt sich der Prototyp eines experimentellen Audio-Effektgerätes, das KI-Modelle direkt in ein performancetaugliches Hardware-Format bringt. Das Roland Project LYDIA leistet damit Pionierarbeit in Sachen Sounddesign.

Roland Project LYDIA Phase 2

Auf der diesjährigen Superbooth 2026 in Berlin war es endlich soweit. Roland stellte die zweite Phase seines Project LYDIA vor, das zusammen mit dem japanischen KI-Technologieunternehmen Neutone entstanden ist.

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Roland Project LYDIA Prototyp

Zu den Anfängen des Projekts haben wir euch bereits hier berichtet. Dank direktem Feedback von Live Demos und Showcases stellen das Roland Future Design Lab und Neutone jetzt die neueste Evolutionsstufe ihres wegweisenden AI-Pedals vor.

Diese bringt neben einem überarbeiteten Hardware-Design mit erleichterter Installation von Raspberry Pi 5 auch USB-MIDI-Funktionen. Zusätzlich neu ist das vollständig integrierte Audio-I/O. Damit entfällt die Notwendigkeit eines externen USB-Interfaces.

Roland Project LYDIA Phase 2 Einzeilteile

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Der wohl größte Neuerungsfaktor ist ein Onboard-LCD-Display, welches nun präzises Echtzeit-Feedback und eine einfachere Navigation ermöglicht. Außerdem können jetzt User-Einstellungen gespeichert werden.

Anschlussseitig wurde das System um MIDI-Anschlüsse erweitert, was die Einbindung in komplexe Live-Rigs und die Automation von Parametern erlaubt.

Roland Project LYDIA Geräteansicht

Musiker sind von Roland immer noch eingeladen, bei einer Umfrage, die ihr hier finden könnt, Ideen und Anregungen einzubringen.

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Über den Autor
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Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

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    • Profilbild
      MatthiasH

      @Numitron Na, immerhin sind offensichtlich keine Gene oder Atome drin. Von daher uneingeschränkte Kaufempfehlung 😂

    • Profilbild
      mort76 AHU

      @Numitron Das ist jetzt nicht DAS, was man normalerweise meint, wenn man KI kritisiert…das Gerät erstellt ja keinen KI-Slop, und keine Deepfakes.

      Ich sehe das als etwas intelligentere, zielgerichtete Random-Funktion, und sowas ist eigentlich IMMER interessant…

    3. Mehr anzeigen
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