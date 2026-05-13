Dieses KI-Pedal könnte alles verändern

Das KI-basierte Project LYDIA von Roland geht in Phase 2! Dahinter verbirgt sich der Prototyp eines experimentellen Audio-Effektgerätes, das KI-Modelle direkt in ein performancetaugliches Hardware-Format bringt. Das Roland Project LYDIA leistet damit Pionierarbeit in Sachen Sounddesign.

Roland Project LYDIA Phase 2

Auf der diesjährigen Superbooth 2026 in Berlin war es endlich soweit. Roland stellte die zweite Phase seines Project LYDIA vor, das zusammen mit dem japanischen KI-Technologieunternehmen Neutone entstanden ist.

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Zu den Anfängen des Projekts haben wir euch bereits hier berichtet. Dank direktem Feedback von Live Demos und Showcases stellen das Roland Future Design Lab und Neutone jetzt die neueste Evolutionsstufe ihres wegweisenden AI-Pedals vor.

Diese bringt neben einem überarbeiteten Hardware-Design mit erleichterter Installation von Raspberry Pi 5 auch USB-MIDI-Funktionen. Zusätzlich neu ist das vollständig integrierte Audio-I/O. Damit entfällt die Notwendigkeit eines externen USB-Interfaces.

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Der wohl größte Neuerungsfaktor ist ein Onboard-LCD-Display, welches nun präzises Echtzeit-Feedback und eine einfachere Navigation ermöglicht. Außerdem können jetzt User-Einstellungen gespeichert werden.

Anschlussseitig wurde das System um MIDI-Anschlüsse erweitert, was die Einbindung in komplexe Live-Rigs und die Automation von Parametern erlaubt.

Musiker sind von Roland immer noch eingeladen, bei einer Umfrage, die ihr hier finden könnt, Ideen und Anregungen einzubringen.