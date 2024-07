Roland RD-2000 EX und RD-88 EX Stage Piano Upgrade

Roland stellt brandneue RD Stage Pianos und Upgrades vor

Roland RD-2000 EX und Roland RD-88 EX sind die Produktbezeichnungen der neuen RD-Modelle, die mit brandneuen Sounds aufwarten können. Doch auch RD-2000 und RD-88 Besitzer dürfen sich freuen, denn auch ihre Instrumente kommen durch ein kostenpflichtiges Upgrade in den Genuss der neuen EX Sound-Erweiterung.

Roland RD-2000 EX Stage Piano

Das erstmalig 2017 vorgestellte Roland RD-2000 wird als Roland RD-2000 EX Stage Piano um zwei V-Piano Expansions erweitert:

Die German Concert V-Piano Expansion 01 war erstmalig 2022 erhältlich und umfasst 17 sofort spielbare Tones von bekannten deutschen Konzertflügeln, die sich insbesondere für das solistische Spiel eignen, aber auch im Bandkontext funktionieren sollen.

Komplett neu entwickelt wurde die Essential Upright V-Piano Expansion 02, die 14 Preset Tones eines hochwertigen Klaviers umfasst und für Genres von Klassik über Pop bis Rock die passenden Sounds bereithält.

Mit dem Piano Designer des Roland RD-2000 EX Stage Pianos ist es den Musikern darüber hinaus möglich, die V-Piano Sounds dem eigenen Spielstil und Geschmack anzupassen. Das Sound Layering und zahlreiche Effekte bieten weitere Möglichkeiten der eigenen Klanggestaltung.

Mit der SuperNATURAL und V-Piano Klangerzeugung stehen dem Musiker gleich zwei hochwertige Sound Engines zur Auswahl, die gepaart mit der PHA-50 Tastatur, den Controller Features und der Computer-Integration alles bieten, was für moderne Musikproduktion oder den Einsatz auf der Bühne benötigt wird.

Roland RD-88 EX Stage Piano

Das Roland RD-88 wurde erstmals im Jahr 2020 vorgestellt und ist ein erschwingliches und leichtgewichtiges Stage Piano aus dem Hause Roland. Das Roland RD-88 EX Stage Piano beinhaltet alle Features des Vorgängermodells wie die SuperNATURAL und ZEN-Core Sound Engines, die PHA-4 Tastatur mit Hammermechanik, verschiedene Controller sowie das Stereo-Lautsprechersystem.

Die EX-Erweiterung umfasst die neue SuperNATURAL Acoustic Piano 3 Expansion mit einem neuen Konzertflügel. 15 Tones und 20 Scenes liefern passende Sounds für Bandarbeit und Solodarbietung.

RD-2000 EX Upgrade und RD-88EX Upgrade

Die Modelle Roland RD-2000 und Roland RD-88 lassen sich per Roland Cloud Manager kostenpflichtig auf den Stand der neuen EX-Versionen upgraden. Eine ähnliche Funktion bietet Roland bereits für die Roland Fantom Workstations an. Durch den Kauf eines Lifetime Keys lassen sich die Erweiterungen herunterladen und installieren.

Die neuen Instrumente und die Upgrades sollen noch im Juli erhältlich sein. Die Preise liegen uns aktuell nur als US-Preise vor. Wir werden sie entsprechend updaten, sobald die Euro-Preise feststehen:

Roland RD-88 EX: $1299,99

Roland RD-2000 EX: $2599,99

RD-88 EX Upgrade: $99,99

RD-2000 EX Upgrade: $199,99

