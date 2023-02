Roland SH-4d, Synthesizer mit Sequencer

11 OSC-Modelle, 60 Stimmen

Mit dem SH-4d stellt Roland nun wieder einen reinrassigen Synthesizer vor. Das Desktop-Gerät kombiniert Oszillator-Modelle von Roland-Klassikern mit modernen Algorithmen und hat auch einen mehrspurigen Sequencer mit an Bord.

Der virtuell-analoge Synthesizer SH-4d ist mit 32 Reglern, 4 Fadern und Tastern für die Step-Eingabe sowie zum Einspielen in den Sequencer ausgestattet, so dass sich das Kreieren neuer Sounds sehr einfach und direkt gestaltet. Einige Funktionen, wie die Auswahl der Modelle oder Effekte, erfolgen über eine Display-gestütze Menüführung. Es gibt vier Parts für Synthesizerklänge und einen Rhythmus-Part, die jeweils über eine eigene Sequencer-Spur oder via MIDI angesteuert werden.

Das hervorstechende Merkmal des SH-4d ist sicherlich die OSC-Sektion. Hier lassen sich 11 unterschiedliche Modelle aufrufen: SH-4d, SH-3D, Sync, SH-101, Juno-106, Cross FM, Ring, Wavetable, Chord, Drawing, PCM (Sample-Klänge) und Rhythm (steht nur im separaten Rhythmus-Part zur Verfügung). Pro Sound können bis zu vier Oszillatoren verwendet werden. Die maximale Polyphonie liegt bei 60 Stimmen, variiert jedoch je nach den verwendeten OSC-Modellen.

Der Rhythmus-Part arbeitet separat und besitzt 49 Preset-Kits sowie 64 Slots für eigene Kits. Pro Kit stehen 26 Instrumente zu Verfügung. Im Grunde handelt es sich hier um einen extra Drum-Synthesizer mit zwei kombinierbaren Waves, eigenem Equalizer und Synthesefunktionen.

Das Multimodefilter (mit zusätzlichem Hochpassfilter wie beim Jupiter-8) und die Amp-Sektion verfügen über eigene Hüllkurven, die, wie der LFO, mit dedizierten Reglen ausgestattet sind. Über eine Matrix können sie auch auf andere Parameter geroutet werden.

Außerdem gibt es im Gehäuse Bewegungssensoren. Wenn man das Gerät in die Hand nimmt und neigt, können auf diese Weise adressierte Parameter gesteuert werden.

Im Sequencer können Patterns im Echtzeitverfahren oder im Step-Modus eingespielt werden. Korrekturen lassen sich nachträglich in einer Listenansicht durchführen. Außerdem gibt es einen Zufallsmodus sowie First und Last Step für polyrhythmische Strukturen. Neben Noten können auch Parameterveränderungen über die Regler und Fader aufgezeichnet werden.

Die Effektsektion bietet 93 verschiedene MFX-Typen, 9 Reverb-, 5 Chorus- und 5 Delay-Varianten. Dazu kommen 93 unterschiedliche Master-FX sowie ein Master EQ/Comp.

Anschlussseitig sind ein Stereoausgang, Kopfhörerausgang, MIDI-I/O, USB-C, Mix-Eingang, ein Eingang für einen externe Clock. Der USB-Port dient nicht nur zur Stromversorgung, sondern ist auch ein Audio/MIDI-Interface mit 12 Audiokanälen. Alternativ kann der Synthesizer auch bis zu vier Stunden Laufzeit mit Batterien betrieben werden.

Der Roland SH-4d soll im März erhöltlich sein, der Preis beträgt 599,- Euro.