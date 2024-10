Special Edition mit Moodymann-Samples

Der Roland SP-404MKII KDJ Records ist eine auf 600 Stück limitierte Sonderversion des Groove-Samplers. Die Edition ist eine Kooperation mit dem House-DJ und Produzenten Moodymann und seinem Detroiter Underground-Label KDJ Records.

Roland SP-404MKII KDJ Records, Groove-Sampler

Die limitierte Edition unterscheidet sich äußerlich durch die auffällig gestaltete Aluminium-Frontplatte. Darüber hinaus gibt der als zurückhaltend geltende Moodymann einen Einblick in seine Produktionen, indem dem Sampler zehn Bänke mit exklusiven Samples und Patterns beiliegen. Davon sind sechs Tracks neu und vier Tracks moderne Versionen von KDJ-Klassikern.

Zusätzlich zur SP-404MKII gibt es eine 7“-Vinyl mit bislang unveröffentlichten Mixen der Tracks „I Think of Saturday“ und „Hold It Down“. Ein weiterer Bonus ist ein speziell von Moodymann persönlich zusammengestelltes Mixtape mit bekannten Tracks von KDJ Records.

Der portable Sampler an sich ist identisch mit dem normalen Serienmodell. Über 17 dynamische und mit RGB-LEDs versehene Pads lassen sich Grooves überall einspielen, wo einem die Inspiration überkommt, da die Stromversorgung des Gerätes wahlweise über USB-Port, Powerbank, Batterien oder Netzteil erfolgen kann.

Unseren Testbericht zum Roland SP-404MKII könnt ihr unter diesem Link nachlesen.

Der Roland SP-404MKII KDJ Records Special Edition ist in ungefähr 2 bis 3 Wochen lieferbar. Der Preis beträgt 629,- Euro.

Die ähnlich konzipierte Stones Throw Editon des SP-404MKII ebenfalls noch erhältlich.