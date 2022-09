Roland SPD-SX PRO, neues Sampling und E-Drum Pad

Sampling Pad in der PRO-Edition

Schon viele Jahre gehören die Roland SPD-Pads zum festen Setup vieler Schlagzeuger oder auch Tonstudios. Nun bringt Roland mit dem SPD-SX PRO ein neues Pad auf den Markt.

Optisch hat sich auf den ersten Blick nicht viel getan, denn das SPX-SX PRO verfügt weiterhin über neun anschlagsdynamische Pads. Drei der neun Pads fallen auch weiterhin schmaler aus und sind am oberen Ende des Gehäuses untergebracht. Wie eine Vielzahl aktueller Produkte verfügen die Pads des neuen Roland SPD-SX PRO über eine seitliche RGB-Beleuchtung.

Der untere Teil der Vorderseite ist den Bedienelementen und dem farbigen 4,3 Zoll großen Display vorbehalten. Hier lassen sich alle Einstellungen des Sample Pads vornehmen.

Über 1.550 Samples und Sounds bietet das SPD-SX PRO. Eingeteilt sind diese in 43 Preset-Kits. Zusätzlich stehen 157 User-Kits für eigene Kreationen bereit. Insgesamt beträgt der interne Speicherplatz 32 GB, also doppelt so viel wie beim Vorgänger SPD-SX. Sowohl MP3-, AIFF- als auch klassische WAV-Files lassen sich im SPD-SX PRO nutzen, wobei das Pad automatisch alle MP3- und AIFF-Dateien in das WAV-Format konvertiert.

Verbindet man das Pad per USB mit dem Computer, lassen sich über die kostenfreie SPD-SX PRO App Samples importieren, neue Kits anlegen oder Sounds aus der Roland Cloud laden.

Die internen Sounds lassen sich mit bis zu vier Multi-Effekten verfeinern, gewählt werden darf dabei aus 53 Effekten. Neu an Bord ist ein 16 Step Sequencer, so dass sich direkt am Pad Patterns programmieren und einspielen lassen.

Hinsichtlich der Anschlüsse bietet das Roland SPD-SX PRO einen Master-Ausgang (2x 6,3 mm Klinke), vier Direct-Out-Anschlüsse, die frei belegt werden können und einen Kopfhörerausgang. Auf der Eingangsseite bietet das Sample Pad einen regelbaren Line-Eingang (6,3 mm Klinke), vier Trigger-Eingänge, einen Anschluss für HiHat-Controller bzw. Expression-Pedal sowie einen Anschluss für einen Fußtaster. Abgerundet wird das Ganze mit einem MIDI-DIN-Duo, USB-Ports, Netzteilanschluss und Power-On/Off-Button.

Hier zwei Videos zum neuen SPD-SX PRO Pad:

Die ersten SPD-SX PRO Pads sollen in den nächsten Tagen im Handel erhältlich sein. Der Preis liegt bei 1.199,- Euro.