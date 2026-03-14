Er ist ein Model und er sieht gut aus

Vor wenigen Jahren hatte es mich so richtig erwischt. Während eines Familienurlaubs in der Schweiz machte ich mich einen Tag lang davon, um das Swiss Museum For Electronic Music Instruments (SMEM) in Freiburg zu besuchen. Schon vorab hatte ich um einen Termin angesucht, gegen eine geringe Gebühr hat mich der sehr sympathische Laurent durch das Museum tief unter der Erde geführt. Dort durfte ich dann einen kleinen, unscheinbaren Monosynthesizer ausprobieren, das Model 101 aus dem Roland System 100. Diese Begegnung mit dem monofonen Roland System 100 Model 101 Synthesizer hat mich so geflasht, dass ich, wieder zuhause, mich sofort auf die Suche nach diesem Instrument gemacht habe.

Kurz & knapp Roland System 100 Model 101 Das Model 101 ein ein komplett eigenständiger Synthesizer, der das Herzstück des System-100 von Roland darstellt. Baujahr: 1975 – 1979 Typ: Analoger, semimodularer Synthesizer Tastatur: 37 Tasten (3 Oktaven f – f3), Waterfall Tastatur, keine Velocity, kein Aftertouch Stimmen: monophon Oszillatoren: 1 VCO Triangle, Sawtooth, Square, Pulse (PWM) Filter: LP Filter mit Resonanz, HP Filter (keine Resonanz, statisch) Hüllkurven: 1 ADSR Envelope-Generator VCA 1 LFO Noise Aktuelle Alternative: Roland Cloud System 100; AMsynths DIODE-01 Aktueller Preis: zwischen 1600 und 2300 Euro

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Roland System 100 Model 101

Die Beschaffung

Ich recherchierte Preise um die 2000 bis 2300 Euro und bin dann auf einen Händler aus Japan gestoßen, der das Roland System 100 Model 101 für knapp 1500 Euro angeboten hat, inklusive Versand. Bis zu diesem Zeitpunkt war mir ein Versand aus Japan zu unsicher, ich hatte Bedenken, ob das Ding auch wirklich heil bei mir ankommt. Auch haben mich die Zollgebühren verunsichert, dazu konnte mir niemand klare Angaben machen. Was soll’s, dachte ich und bestellte ihn. Es hat alles super geklappt! Alles in allem hat der Synth 1600 Euro gekostet, also doch deutlich günstiger als die Preise in Europa. Diesem Händler bin ich treu geblieben und warte darauf, dass er bald ein Model 102 im Sortiment hat.

Warum nur das Model 101?

Für das Roland System 100 aus dem Jahre 1975 (nicht zu verwechseln mit dem System 100M!) finden sich bereits mehrere ausführliche Berichte auf AMAZONA Roland System-100 Overview. Das System besteht aus mehreren Einheiten und hat einen stolzen Preis zwischen 10.000 und 12.000 Euro – für normale Musiker und Synthschrauber unerschwinglich. Darum möchte ich hier gar nicht auf das ganze System eingehen, sondern nur auf das „Basismodell“ 101. Dieses ist zum einen noch bezahlbar (ca. 2000 Euro) und ist zum anderen in größerer Stückzahl verfügbar. Ich erkläre mir das damit, dass in den Siebziger selten das große System, mehr dafür das Model 101 gekauft wurde.

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An die Regler und Knöpfe!

Das Roland System 100 Model 101 hat eine 37-Oktaven-Tastatur (f – f3; je nachdem, wo man zu zählen beginnt), die als „Waterfall“-Tastatur ausgeführt ist. Für mein Dafürhalten spielt sie sich sehr angenehm. Worüber jedoch diese alten Roland Synthesizer wie der SH-1000 oder 2000 nicht verfügen, ist ein Pitchbend- und ein Modulationsrad, das Model 101 verfügt lediglich über einen kleinen, roten Knopf. Drückt man den, wird der Ton leicht von unten nach oben verschoben. Das Intervall und die Richtung lassen sich nicht ändern. Doch Achtung: Betätigt man den roten Knopf mit dem Fingernagel und lässt abrupt los, findet man sich suchend am Fußboden wieder, weil der Knopf wie eine kleine, rote Rakete davonschießt. Zumindest ist es bei meinem Model 101 so.

Wer vorhat, diese alten Synthesizer ohne Pitchbend mit solchen auszustatten, dem sei das Digital Whammy von FOMOfx (Virtual Jeff Pro) ans Herz gelegt. Ich verwende das unter anderem für mein Clavinet. Das Modulationsrad lässt sich gut mit dem LFO-Regler ersetzen.

Das Model 101 ist ein monophoner Synthesizer mit einem VCO, der mit 3,5 mm Klinkenbuchsen ausgestattet ist, um verschiedene Patchings (Verkabelungen) vornehmen zu können. Beim etwas später erschienen KORG MS20 gibt es diese z. B. Patch-Punkte auch. Dort sind es allerdings 6,35 mm Klinkenbuchsen.

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Bei den Patch-Punkten ist genau aufgedruckt, ob es sich um einen Ein- oder Ausgang handelt und was man dort abzweigen bzw. zuführen kann. Drei Patch-Punkte sind mit „Checkpoint“ beschriftet, die eigentlich dazu gedacht sind, ein Oszilloskop anzuschließen. Sie lassen sich aber auch als normale Patch-Punkte verwenden. An der Rückseite befinden sich vier Patch-Punkte mit Trigger In/Out und Control Voltage (CV) In/Out. Hier lässt sich beispielsweise ein Sequencer anschließen, der CV-Signale sendet. Entgegen anderslautenden Meinungen habe ich keine Probleme damit, das Model 101 z. B. mit einem Arturia Beatstep pro zu sequenzieren.

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VCO, VCF und Co.

Der Oszillator verfügt über die Schwingungsformen Dreieck, Sägezahn, Rechteck und modulierbaren Rechteck. Der Grundsound des VCOs ist unglaublich fett und druckvoll. Der Tonumfang ist beeindruckend, er lässt sich über ein Poti von 10 Hz bis 10 kHz durchstimmen. Ein Durchputzen der Gehörgänge ist also auf jeden Fall bei jedem Tuningsweep bis ganz nach oben garantiert.

Es gibt allerdings keine Skalierung des Frequency-Reglers, man sollte also stets ein Stimmgerät bei der Hand haben. Das Model bietet allerdings einen 440 Hz Ton zum Abgleichen. Dieser ist bei mir leider nicht korrekt, ich muss immer auf das Stimmgerät zurückgreifen. Dafür lassen sich unglaubliche Tonhöhen-Sweeps machen, was etwa mit einem Minimoog nicht möglich ist, da dieser ja über Oktavschalter verfügt.

Das Filter besteht aus dem resonanzfähigen, modulierbaren LP-Filter und einem statischen HP-Filter. Die Resonanz lässt sich selbstverständlich bis zur Eigenschwingung des Filters hochfahren, man kann es auch durch richtiges Patchen vom VCO modulieren lassen. Dadurch entstehen krasse Effekte oder metallische Sounds (Audiobeispiele!).

Der Low Frequency Oscillator (LFO) hat einen recht engen Frequenzbereich (0,15 bis zu 25 Hz), er kann den Modulationseingängen von VCO, VCF und VCA zugewiesen werden. Als Schwingungsform zur Verfügung stehen Sägezahn, Sinus und Rechteck, für Pulse With Modulation (PWM) gibt es nur eine Dreieckschwingung, der Umschalter hat hier keine Auswirkung. Im Handbuch des Roland System 100 Model 101 steht, dass nur die Dreieckschwingung eine sinnvolle Modulation ergibt.

Der Hüllkurven-Generator (ENV) arbeitet im klassischen ADSR (Attack, Decay, Sustain, Release)-Muster. Dieser kann auch durch den LFO mit einer Rechteckschwingung gestartet werden. Damit sind coole Grooves möglich – eine Funktion, die ich sehr schätze (unbedingt die Audiobeispiele anhören). Der ENV kann auch auf die Tonhöhe gepatcht werden.

Der Mixer mischt einen externen Eingang, den Oszillator, sowie einen von White nach Pink umschaltbaren Rauschgenerator zusammen. Externe Signale lassen sich dem Mischer zuführen und damit ebenfalls mit dem Filter bearbeiten. Als externes Signal kann aber auch das Model 101 selbst fungieren. Am Patch-Punkt „VCO Sync Out“ liegt immer eine Rechteckschwingung an, die sich abgreifen und zur Sägezahnschwingung hinzufügen lässt. Diese Möglichkeit nutze ich gern, weil sie den Sound des Model 101 noch etwas fetter machen kann (sofern das überhaupt noch geht).

VCA via Gate

Ein anderer Trick: den VCA nicht über die Hüllkurve, sondern über eine Gate-Funktion steuern. Verbindet man den Checkpoint „Keyboard Gate Out“ mit dem „EXT. Envelope Input“, wird die Hüllkurve generell über ein Gate-Signal gesteuert. Verbinde ich den Ausgang des Envelope wieder mit dem Patch-Punkt „EXT Filter In“, lässt sich nur das Filter mit dem ENV steuern. Ist der Sustain-Wert der Hüllkurve sehr niedrig eingestellt, verhindert das, dass der Sound deutlich leiser wird.

Patchbook und Handbuch

Es gibt auch ein wunderbares, knapp 55 Seiten starkes Patchbook zum Model 101, das sich mit etwas Suchen im Web finden lässt. Auf den letzten Seiten finden sich auch zwei Notenbeispiele, eine Sonate von Joseph Haydn (nur ein Auszug) und einmal Rock’n’Roll. Ich liebe übrigens alte Handbücher. In dem des Model 101 finden sich auch nette und liebevolle Zeichnungen und viele Weisheiten, wie diese:

„There’s no getting around it, the synthesizing of even simple sounds can be a rather complicated process. However, like any complicated process, if it is broken down into its basic elements and these are considered one at a time, the whole project becomes much more manageable.“

Ist der Roland Model 101 den Preis wert?

Sind nun 2000 Euro für einen Monosynth wie den Roland System 100 Model 101 mit einem VCO gerechtfertigt? Diese Frage kann nicht ich, die muss jeder für sich selbst beantworten. Die Verarbeitung jedenfalls wirkt stabil und wertig. Aufgrund der vielen Möglichkeiten, die das Model 101 bietet, ist er vielleicht nicht die erste Wahl für Synth-Einsteiger.

Auf jeden Fall einsetzbar ist der Synthesizer in modernen Produktionen oder bei der Musikrichtung EDM. Einerseits liefert er einen unglaublichen Druck auch ohne Modulationen, andererseits bietet er abgefahrene Effekte, von der Motorsäge bis zur Opernsängerin ist alles möglich. Es lassen sich Viertelton-Skalen spielen und sogar die Tonhöhe des VCO durch das Filter modulieren. Durch den Initial-Gain-Regler des VCA (wie bei ARP 2600) sind Dronesounds möglich, zu denen man gleichzeitig groovige Riffs auf der Tastatur spielen kann.

Trotzdem ist und bleibt er „nur“ ein monophoner Synthesizer.