Roland TR-1000 Rhythm Creator, hybride Drum Machine & Sampler

ACB, Samples & 'Tusch' - ANALOG!

Mit dem Roland TR-1000 Rhythm Creator kommt endlich wieder eine Drum-Maschine aus Japan, die das Zeug zum Kultgerät hat. Roland hat hier technologisch alles reingepackt, was zur Verfügung steht, inklusive echter Analog-Drums. Endlich!

Roland TR-1000 Rhythm Creator

Lange Zeit hat Roland nur auf seine zukunftsorientierten Technologien gesetzt. Nur gelegentlich besann man sich auf die Qualitäten analoger Schaltungen zurück, allerdings eher halbherzig, wie etwa beim Synthesizer JD-Xi / JD-XA. Und bei den Drum-Maschinen der modernen TR-Serie, wie der TR-8S, standen die ACB-Technologie (Analog Circuit Behavior) und Samples im Vordergrund.

Mit der TR-1000 bringt Roland nach rund 40 Jahren endlich wieder eine Drum-Maschine auf den Markt, die analoge Drums bietet. Natürlich wurden diese nach den legendären Vorbildern TR-808 und TR-909, insbesondere deren Bassdrums, kreiert.

Der analoge Part der TR-1000 bietet 16 Sounds, die nach Vorbild der klassischen TR-Kits entworfen wurden. Aber darüber hinaus gibt es auch insgesamt 75 ACB Tones, davon 21 mit erweiterten „Schaltungen“ der TR-808 und TR-909, und VA Tones sowie sieben FM Percussion und 310 PCM Drums (Pulse Code Modulation).

Die TR-1000 verfügt auch über eine Stereo-Sample-Engine, die es ermöglicht, Samples (WAV, AIFF, MP3) zu importieren. Außerdem kann man auch selbst Samples aufnehmen und intern resampeln. Für komplexes Material, wie z. B. Loops, stehen u. a. Funktionen wie BPM Sync, Time Stretching und nicht-destruktives Slicing zur Verfügung. Der interne Speicherplatz beträgt 64 GB und ab Werk sind ca. 2.100 Samples installiert. Für eigene Samples bleiben dann noch 46 GB vom Speicherplatz übrig. Zusätzlich kann ein externes USB-Flash-Drive mit bis 64 GB angeschlossen werden.

Es lassen sich 16 Projekte mit jeweils 128 Kits speichern und es gibt ebenso viele User-Patterns. Der Sequencer verfügt über vier Tracks, in denen zwei Sounds als Layer genutzt werden können, und sechs Single-Tracks. Ein zusätzlicher Part erzeugt ein Trigger-Signal an einem separaten Ausgang.

Auch die Effektsektion ist gegenüber der TR-8S erweitert und enthält neben dem Multimode-Filter auch ein analoges SVF-Filter nach Rolands Vintage-OTA-Schaltung sowie einen analogen Overdrive. Weiterhin sind für den Insert-FX 17 Typen vorhanden, sechs Typen für das Reverb und vier Typen für das Delay. Dazu kommt eine Master-FX mit 14 Typen

Die Rückseite geizt nicht mit Anschlüssen: Main-Out, Audio-In, AnalogFX-Out, 10x Single-Out, Trigger- & CV-I/O, Clock-Out, MIDI-Trio mit 2x optionalem DIN Sync, 2x USB und ein Pedaleingang. Das interne Netzteil wird sicherlich viele User freuen.

Darüber hinaus wird es eine TR-1000 App geben, mit der sich die Hardware bequem und übersichtlich von einem Rechner aus steuern lässt und einen Librarian beinhaltet.

Die Roland TR-1000 Rhythm Creator ist ab sofort erhältlich und kostet 2.699,- Euro.