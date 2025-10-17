Zwei neue V-Drums-Serien von Roland

Mit der Roland V-Drums Serie 3 & 5 präsentiert der japanische Hersteller zwei komplett neue E-Drumkit-Lineups auf Basis der V31 und V51 Soundmodule. Die beiden Module sind Teil des Roland-E-Drums-Systems, zu dem auch das Topmodell V71 aus der V-Drums 7 Serie gehört. Zum ersten Mal sind die V-Drums Module dabei untereinander vollständig kompatibel. Auf diese Weise können Nutzer die zentralen Sounds der V-Drums 7-Serie spielen und darüber hinaus auf die stetig wachsende Bibliothek an Druminhalten in der Roland Cloud zugreifen, darunter die V-Drums Instrument Expansions, die mit ihren Multi-Layer-Samples auf DW-Drumsets basieren. Darüber hinaus verfügen die Kits der V-Drums 3 und 5 Serie über neu entwickelte Pads, überarbeitete Hardware-Komponenten, kabellose App-Integration und mehr.

Roland V-Drums Serie 3 & 5

Für die im Jahr 2024 veröffentlichte V-Drums Serie 7 und das V71 Modul hat Roland zusammen mit Drum Workshop (DW) eine komplett neue interne Soundbibliothek entwickelt. Die Module V31 und V51 besitzen die gleiche interne Engine wie das V71 und sollen Drummern ein einheitliches Klangerlebnis mit identischen Sounds und Erweiterungsoptionen bieten.

So sollen die Multi-Layer-Samples und das Round-Robin-Verfahren für einen natürlichen Sound ohne den berüchtigten „Machine-Gun-Effekt“ sorgen. Und dank des „Roland Behavior Modeling“, mit dem fließende, artefaktfreie Übergänge zwischen Artikulationen möglich werden, und mehr als 16.000 Dynamik-Variationen auf den Roland Digital Pads zur Verfügung stehen, sollen die neuen Roland Sounds deutlich realistischer klingen.

Die V-Drums Serien 3, 5 und 7 lassen sich auf zwei Arten spielen: über die erweiterbare Sound-Bibliothek des jeweiligen Moduls und über die DW Soundworks Software für computerbasiertes Drumming. Die beim Kauf enthaltene sechsmonatige Roland Cloud Ultimate Mitgliedschaft bietet unbeschränkten Zugriff auf DW Soundworks und zugehörige Inhalte, V-Drums Instrument Expansions, neu entwickelte V-Drums Kit Packs und mehr. Nach dem Ende der kostenlosen Phase können Anwender ein Abonnement abschließen oder einzelne Inhalte über Lifetime Keys erwerben.

Die V31, V51 und V71 Module verfügen über integrierte Roland Wireless-Adapter, um über die Roland Cloud Connect App auf einem Mobilgerät direkt auf Soundinhalte zugreifen, diese vorhören und herunterladen zu können.

Via Bluetooth Audio/MIDI können Anwender zu Songs auf ihrem Smartphone jammen, Videolektionen abspielen und mehr. Gleichzeitig beinhaltet jedes Modul ein USB Audio/MIDI-Interface, um mit DW Soundworks, speziellen Editor-Software-Programmen und DAWs zu kommunizieren und mehrkanalige Audiodaten über ein einzelnes Kabel aufzunehmen (die V31 und V51 Editor Software für macOS und Windows wird Ende 2025 verfügbar sein).

Mit der neuen V-Drums Play App für iOS und Android (verfügbar ab Ende 2025) können Nutzer die wichtigsten Modulfunktionen über ein Smartphone steuern, darunter die Kit-Auswahl, Metronomeinstellungen und die Aufnahme.

Roland V-Drums 5 Serie

Die V-Drums 5 Serie wurde laut Roland für ambitionierte Drummer entwickelt und ermöglicht professionelle Performances zu Hause, im Studio und auf der Bühne. Herzstück alle drei verfügbaren Kits ist das bereits erwähnte V51 Drummodul. Es ist kompatibel mit allen Roland Digital-Pads, verfügt über zahlreiche Ein- und Ausgänge und dient als leistungsfähige Hardware-Steuerzentrale.

Die V-Drums 5 Kits sind in unterschiedlichen Ausführungen für unterschiedliche Stile erhältlich – vom traditionellen Stil der V-Drums Acoustic Design Modelle bis hin zu den Hightech-Varianten der klassischen V-Drums Sets.

Das VAD516 V-Drums Acoustic Design Kit ist das Topmodell der V-Drums 5 Serie und kombiniert die Optik, das Spielgefühl und die Bühnenpräsenz eines akustischen Schlagzeugs mit Rolands Digital Snare- (PD-14DSX), Ride- (CY-18DR) und Hi-Hat-Pads (VH-14D) sowie weiteren V-Drums Funktionen.

Das fünfteilige Kit mit Midnight-Sparkle-Folierung umfasst zwei Rack-Toms (PDA100-MS und PDA120-MS), ein Floor-Tom (PDA140F-MS) und die neu entwickelte KD-20-MS, eine 20“ Fullsize-Kickdrum mit der gleichen Trigger-Technologie wie die KD-22 aus der V-Drums 7 Serie.

Das TD516 ist das mittlere Kit der V-Drums 5 Serie. Das Set aus digitalen Snare- (PD-140DS), Ride- (CY-18DR) und Hi-Hat-Pads (VH-14D) sowie einem großen Kickpad (KD-12) richtet sich laut Roland an Drummer, die ein erweitertes Spielgefühl suchen, ohne den Preis des Topmodells zu bezahlen.

Das TD513 bildet den Einstiegspunkt in die V-Drums 5 Serie. Es bietet die überarbeiteten Tom-Pads (2x PD-8H, 1x PD-10H), ein 12“ Snare-Pad (PD-12P) und das neue MDS-Standard 3 Stativ.

Roland V-Drums 3 Serie

Jedes Kit der Roland V-Drums 3 Serie basiert auf dem neuen V31-Modul und beinhaltet überarbeitete Komponenten für eine verbesserte Spielbarkeit sowie Tools zur Entwicklung der eigenen Spielfähigkeiten und zum Jammen. Zudem verfügt das V31 über einen separaten Trigger-Eingang, mit dem Nutzer ihr Setup um ein hochauflösendes digitales Roland Snare-, Ride- oder Hi-Hat-Pad erweitern können.

Mit dem VAD316 hält das renommierte V-Drums Acoustic Design Erlebnis Einzug in die V-Drums 3 Serie. Mit seiner 12“ Snare (PDA-120LS), den flachen Tom-Holzkesseln (2x PDA100L-BK, 1x PDA-120L-BK) und der Fullsize-Bassdrum (KD-18-BK) vermittelt das Kit laut Roland „die Bühnenpräsenz, das Spielgefühl und das vertraute Layout eines klassischen Akustik-Sets“ – jedoch mit umfassender Kontrolle über die Lautstärke.

Das TD316 Mittelklasse-Kit bietet eine Kombination aus 12“ Snare-Pad (PD-12P), überarbeiteten Tom-Pads (2x PD-8H, 1x PD-10H), drei Becken-Pads (2x CY-12C-T Crash, 1x CY-14R-T Ride) und der auf einem Stativ montierten VH-10 Hi-Hat.

Das TD313 liefert V-Drums Sound und Spielgefühl in einem platzsparenden Format, das sich laut Roland für den Einsatz zu Hause und im Studio eignet. Ausgestattet ist es mit einem 12“ Snare-Pad (PDX-12), überarbeiteten Tom-Pads (2x PD-8H, 1x PD-10H) und einem stabilen Kick-Pad (KD-10).

Alle Sets der Roland V-Drums Serie 3 & 5 sind ab sofort erhältlich. Preislich geht es ab 1.699,- Euro (TD313) los. Die 5er Serie startet bei 2.799,- Euro.