Roland veröffentlicht Jupiter-X & Xm V1.20, MC-101 Update 1.30

JUPITER-X update 1.20

These are some of the new cool features of the new OS 1.20 on Roland JUPITER-X/Xm. Other features include, better handling of keyrange settings on the fly, custom midi channels for each part, shortcuts in Step Edit programming, etc… :D Get it here for JUPITER Xm: https://www.roland.com/global/support/by_product/jupiter-xm/updates_drivers/and here for the lucky JUPITER-X owners: https://www.roland.com/global/support/by_product/jupiter-x/updates_drivers/

Gepostet von Gattobus am Mittwoch, 25. März 2020