Performance Keyboard mit Step-Sequencer

Fast schon klamm heimlich hat Roland ein neues Keyboard vorgestellt. Das offiziell als „Expandable Synthesizer“ betitelte Roland XPS-10X ist bei näherem Betrachten ein Keyboard mit allerhand Preset-Sounds, Audio-Player, Phrase-Pads und Step-Sequencer. Hier die wichtigsten Informationen zum neuen Roland Keyboard.

Roland XPS-10X

Das Roland XPS-10X basiert auf seinem größeren Bruder XPS-60 und bietet acht Parts, die mit über 1.600 Preset-Sounds aus allen klassischen Bereichen gefüttert werden können, ist also mit Pianos, Streichern, Orgeln, Bass, Drums etc. ausgestattet. Interessant ist, dass das Keyboard Platz für Expansion-Sounds bietet, die mit Klängen aus der Roland Cloud belegt werden können. Da Roland hierzu lediglich die EXZ World Expansion Serie erwähnt und das Keyboard bisher nicht bei einem deutschen Händler gelistet ist, könnte es sein, dass Roland das XPS-10X (zunächst) nur außerhalb Europas anbietet. Weniger interessant, ist es dadurch aber nicht.

Eine klassische Begleitautomatik gibt es zwar nicht, so dass das XPS-10X kein typisches Entertainer Keyboard ist. Dafür gibt es beim XPS-10X einen Audio-Player samt Speed- und Pitch-Control-Funktion. Auch einen Step-Sequencer mit acht Spuren und maximal 64 Steps bietet das Keyboard. Dieser kann in Echtzeit oder pro Step programmiert werden. Die o.g. acht Phrasen-Pads erlauben das Triggern von Audio-Samples und Rhythm-Sounds.

Zur Ausstattung des Keyboards gehört auch eine große Effektsektion. Diese bietet insgesamt acht Multieffekte, bei der aus 93 Effekttypen gewählt werden darf, pro Sound-Part einen Equalizer, einen Insert-Effekt, System-EQ sowie zusätzliche Effekte für die Drum-Parts.

Das Keyboard kann per USB-C-Schnittstelle an einen Computer angeschlossen werden und dient so auf Wunsch als Audio- und MIDI-Interface. Ansonsten bietet das XPS-10X einen Stereoausgang (2×6,3 mm Klinke), einen Pedalanschluss und Kopfhörerausgang, Netzteilanschluss und Power On/Off-Schalter.

Ab wann das neue Roland XPS-10X erhältlich ist und was es kosten wird, ist bisher nicht bekannt. Wie bereits erwähnt, könnte es auch sein, dass Roland das Keyboard aktuell nur außerhalb Europas anbietet.