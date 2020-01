Roland Zen-Core Synthesis System – wohin geht die Reise?

Was wird uns das Zen-Core-System bringen?

Seitens Roland war es auf der NAMM Show dieses Jahr ziemlich still. Natürlich gab es einen großen Stand, auf dem die aktuellen Instrumente gezeigt wurden, doch bei Neuvorstellungen gab es nicht viel zusehen – ganz im Gegensatz zu Korg, die eine Neuigkeit nach der andere rausgehauen haben. Was passiert also bei Roland derzeit?

Es ist einerseits nicht ganz ungewöhnlich, dass es auch bei den großen Herstellern mal ein Jahr mit nur wenigen Neuankündigungen gibt, schließlich kann man auch mit „Jahresinstrumenten“ noch Musik machen. Andererseits hat sich Roland schon seit einiger Zeit vom Rhythmus der großen Messen gelöst, die früher einen unverrückbaren Takt für Neuvorstellungen vorgaben. Es manifestierte sich bei den ersten Geräten der AIRA-Serie, die seinerzeit zwischen NAMM und Musikmesse auf der DJ-Fair vorgestellt wurde. Weiter ging es mit den X.0X-Tagen (8. August u. a.) und auch die jüngste Keyboard-Präsentation von Jupiter X/Xm und Fantom-Workstations fand im September letzten Jahres statt.

Roland Zen-Core Synthesis System – eine Innovation?

Erstaunlich beiläufig wurde dabei das neue Zen-Core Synthesis System eingeführt, das die Basis der Klangerzeugung der neuen Generation darstellt. Erstaunlich deshalb, da man bei vorherigen Innovationen wie COSM, ACB oder SuperNATURAL die neue Technologie in den Mittelpunkt der Werbung stellte. Das wirkt beinahe so, als wäre Zen-Core gar nichts Besonderes.

Man fährt hier aber wohl nur eine langsamere Strategie. Parallel zur NAMM wurde auf der US-Seite von Roland das Zen-Core Synthesis System etwas genauer vorgestellt, jedoch ohne dass man allzu tief ins Detail gegangen wäre.

In Zen-Core ist das gesamte Know-how von Rolands 50-jähriger Synthesizerentwicklung in die Engine eingeflossen. Hier werden Virtual-Analog und PCM kombiniert, es kann mit einer Polyphonie von bis zu 256 Stimmen gespielt werden und beinhaltet ein leistungsfähiges DSP-Effektsystem. Die VA-Sektion emuliert Oszillatoren, unterschiedliche Filtermodelle und „ultra fast“ LFOs und Hüllkurven.

Nun ja, das erwartet man von einer modernen Engine. Was jedoch die Gedanken anregt, ist ein Diagramm, mit dem illustriert wird, welche Geräte aus der Roland-Historie in die Entwicklung des Zen-Core Synthesis Systems eingeflossen sind. Denn suggeriert das nicht zwangsläufig den Umkehrschluss? Könnte Zen-Core demzufolge diese Synthesizer dann nicht auch reproduzieren? Vielleicht in der Art des Plug-out-Konzeptes des Synthesizers System-1/1m, wofür solche begehrten Klassiker wie System-100, SH-101, Promars und SH-2 umgesetzt wurden. Nicht zu vergessen die polyphonen Emulationen von Jupiter-8, Juno-106 und JX3P, die im System-8 integriert sind.

Dies sollte dann doch auch für Zen-Core möglich sein, doch Zen-Core arbeitet nicht mit ACB, sondern der neuen Analog Behavior Modeling-Technologie, kurz ABM. Diese wurde für die Jupiter-X Serie entwickelt und ermöglicht eine maximal 32-stimmige Emulation von Vintage-Synthesizern. Hierbei werden nicht nur Oszillatoren, Filter, Modulatoren etc. nachgebildet, sondern auch analogspezifisches Verhalten wie Pitch-Drift bei Temperaturänderungen, Hüllkurve-Response, Noten-Trigger-Latenz, Variationen beim Stimmenabruf usw. Während die ACB-Technologie von System-8 und System-1/1m auf die präzise Nachbildung von Baugruppen setzt, ist der Ansatz von ABM eher ganzheitlich und somit effizienter, was sich unter anderem in der höheren Polyphonie ausdrückt. Wird man bei Zen-Core nur mit ABM arbeiten und ACB der System-Serie vorbehalten oder wären später auch ACB-Expansion unter diesem Dach denkbar, die dann spezialisierte Solo-Synths emulieren?

Eine weitere instrumentenspezifische Zen-Core Expansion wird die V-Piano Erweiterung für die Fantom Workstations sein. Hier wird jeder Ton individuell erzeugt und das Verhalten des virtuellen Flügels, mit Saitenresonanz, Dämpfungspedal, Tastenloslassgeräusch etc. berücksichtigt.

Diese beiden Anwendungen werden also nicht für alle Zen-Core-Geräte verfügbar sein, jedoch soll es später auch Expansions geben, die von der gesamten Zen-Core-Familie genutzt werden können, einschließlich der Grooveboxen MC-707 und MC-101. Welche Expansions könnten das sein? Die VA-Synthesizer früherer Roland-Generationen sollten sich verhältnismäßig einfach umsetzen lassen und auch die Soundspeicher älterer Rompler wären für einen modernen Prozessor eine Kleinigkeit, sollte man zumindest denken. Ein großer Kaufanreiz für Synth-Fans und Keyboarder wäre auf alle Fälle die Möglichkeit, sich Expansions in Form eines JP-8000, eines JV/XV-Soundmoduls (der XV-5050 ist gerade neu in die Cloud gekommen) oder gar eines V-Synth/GT zulegen zu können.

Welche Rolle wird die Roland Cloud bei Zen-Core spielen? Es ist klar, dass Roland hier etwas Schwung reinbringen muss, um die User dafür mehr zu begeistern. Eine direkte Anbindung via USB von dem Keyboard oder der Workstation aus wäre ein sinnvoller Ansatz – sofern man mit dem Keyboard zusammen auch gleich die Lizenz erwirbt und nicht extra bezahlen muss. Dann wäre zumindest im Studio ein weiterer Schritt der Integration geschaffen. Fraglich ist jedoch, ob solch ein ganzheitliches Konzept auch für den Bühneneinsatz taugen würde oder der Unsicherheitsfaktor doch überwiegt?

Bislang zeigt Roland nur erste Ansätze, was mit Zen-Core möglich und geplant ist. Das Zen-Core Synthesis System scheint viel zu leistungsfähig konzipiert zu sein, als dass es nur dafür und für den Austausch von Soundpacks, wie sie auf der Website vorgestellt werden, zwischen verschiedenen Zen-Core-Geräten genutzt werden sollte. Wenn das System jedoch konsequent weitergedacht wird, hat Roland hier eine mitwachsende Plattform geschaffen, die dem User eine gewisse Sicherheit für die Zukunft gibt.

Man kann wohl davon ausgehen, dass Roland bis zu den nächsten Messen im April mehr zeigen wird. Bis dahin schaut euch doch die Zen-Core-Seite an und überlegt mit, wohin Rolands nächste Entwicklungen gehen könnte.