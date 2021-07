Roland Zenology FX, Plug-in mit über 90 Effekten

Effekte aller Roländer, vereinigt euch!

Mit Roland Zenology FX werden über 90 einzelne Effekte aus der Historie des Herstellers in einem Plug-in vereint. Bis zum 31. Dezember 2021 kann man die FX-Sammlung kostenlos testen.

Roland und sein Unter-Label Boss haben eine lange Tradition im Bereich der Soundeffekte, sowohl was separate Geräte als auch was integrierte Effekte anbelangt. Denken wir nur an die Chrous-Klassiker wie das Pedal CE-1 oder den interne Sektion des Juno-60. Ebenso haben das RE-201 Space Echo, das Dimension D SDD-320, die Multi-Effekte aus dem JD-800 wie auch moderne Effekte wie die DJFX Looper und LoFi-FX aus dem SP-404 u.a. nach wie vor viele Anhänger und einen festen Platz in unzähligen Studios.

In Zenology FX sind über 90 unterschiedliche Effekte vereint. Das Plug-in hat den Zenology-typischen, einfachen Look. Jeder Effekt wird aus einem nach Gruppen sortiertem Browser aufgerufen (Filter, Phaser, Flanger, Chorus, Modulation, Drive/Amp, Comp/Limiter, Delay, Looper, LoFi, Pitch, Combination) und mit den passenden Bedienelementen in das GUI geladen. Fast alle Parameter sind direkt bedienbar, es gibt nur bei wenigen Effekten kleine Auswahlmenüs. Die Größe des Plug-ins lässt sich frei anpassen.

Roland Zenology FX ist für die Schnittstellen VST3, Audio Unit und AAX (MacOS / Windows) verfügbar. Nach der kostenlosen Testphase kann man das Plug-in über den Roland Cloud Manager erwerben. Es ist in allen drei Membership-Paketen Core (29,99 Dollar pro Jahr), Pro (99,- Dollar pro Jahr) und Ultimate (199,- Dollar pro Jahr) enthalten, wird jedoch, wie das Synthesizer Plug-in Zenology, derzeit nicht als Lifetime Key angeboten.