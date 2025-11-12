Roland Zenology GX, Plug-in mit ZEN-Core-Engine

ZEN-Core mit Galaxias-Integration

Mit Roland Zenology GX wird eine neue Variante des ZEN-Core-basierten Systems angekündigt, das mit der gleichen Engine wie die Instrumente Fantom und Jupiter-X arbeitet. Außerdem besteht die Möglichkeit, das Plug-in in Galaxias zu integrieren.

Roland Zenology GX mit Galaxias-Integration

Zenology GX greift auf die gewaltigen Ressourcen der ZEN-Core-Technologie in vollem Umfang zu. Dazu gehören unter anderem 23 Oszillator- und Filtermodelle, 16 LFO-steuerbaren Macro Controls sowie über 7.000 PCM-Waveforms, neue VA-Oszillatoren und über 90 Effekte, einschließlich hochwertigen Reverbs, Juno-106 und CE-1 Chorus, SDD-320 Dimension D und DJ-FX Looper.

In bis zu vier Instanzen mit einstellbaren Tastaturbereichen, Makrosteuerungen und Effekten pro Layer können individuelle ARP/SEQ- und Chord-Einstellungen definiert werden. Insgesamt stehen mehr als 11.000 Presets für alle Genres zur Verfügung,

Das GUI und der Browser wurden neu designt und in der Geschwindigkeit optimiert. Die Sounds von Zenology GX lassen sich sowohl in die Software-Varianten Zenology Pro als auch in die Hardware-Instrumente Fantom, Jupiter-X, Juno-X, RD-88, MC-101, MC-707 und andere exportieren.

Zenology GX kann in das Plug-in Galaxias (ab Version 1.8) integriert werden. Das bedeutet, dass hier wiederum mehrere Instanzen von GX mit ihren individuellen Einstellungen zu noch komplexeren Sounds kombiniert werden können.

Roland Zenology X wird in der Roland Cloud Ultimate Membership enthalten sein. Diese kostet 19,99 US-Dollar pro Monat oder 199,- US-Dollar pro Jahr.