Roland Zenology Pro – Software Synthesizer-System

ZEN-Core schöpft jetzt aus dem Vollen

Mit Zenology Pro veröffentlicht Roland nun die große Version des Software-Synthesizers, was sowohl Leistungsfähigkeit als auch GUI betrifft.

Zenology Pro beinhaltet natürlich alle Standardfunktionen von Zenology: das ZEN-Core Synthese-System, die über 3.500 Patches und Drumkits, die Architektur mit bis zu vier Partials pro Sound, die Oszillatortypen PCM, VA, Supersaw, PCM Sync und Noise, 10 Filtertypen, temposynchrone Step-LFOs, 90 Effekte usw.

Zenology Pro ermöglicht einen tieferen Eingriff in die Synthese, als es bisher möglich war und kann Sound in Custom User Banks erstellen, die sich dann in ZEN-Core kompatible Hardware exportieren lassen.

Von der Standardoberfläche aus kann das Edit-Fenster aktiviert werden, über das die einzelnen Funktionen erreichbar sind. Zusätzlich ist in der Pro-Version nun auch das MFX-Menü aktivierbar, das gleichzeitig mit den Edit-Funktionen sichtbar ist.

Die Navigation durch die vier Partials ist über das Structure-Fenster möglich, von wo aus auch einzelne Sektionen wie OSC, Filter etc. wiederum direkt anwählbar sind und auch stummschalten möglich ist. Die vier Partials werden darunter zusammen dargestellt, was das Editieren der Sounds erleichtert. Alternativ können alle Funktionen eines Partials angezeigt werden. Auch der Keyboardbereich der Partials lässt sich nun editieren, um zum Beispiel Key- und Velocity-Splits einzurichten.

Drumkits lassen sich über Kit-View oder Pad-View selbst erstellen bzw. vorhanden Kits editieren. Die Pro-Version erlaubt sehr tiefe Eingriffe in die Kits mit detaillierten Einstellung pro Pad bzw. Drum.

Roland Zenology Pro kann über die Rolandcloud als Lifetime Key oder mit der Pro bzw. Ultimate Membership erworben werden.