ROLI Airwave X Montage, Controller und Klavier-Lernhilfe

ROLI Airwave & Yamaha Montage M

19. November 2025
roli airwave yamaha montage

ROLI Airwave X Montage, Controller und Klavier-Lernhilfe

Vor etwas mehr als einem Jahr stellte ROLI sein neuestes Produkt Airwave vor. Diese Kombination aus Controller und Klavier-Lernhilfe soll die Art und Weise, wie man Klavier spielen lernt, revolutionieren, aber auch für Komponisten und Produzenten eine neue Art des Musikmachens eröffnen. Nun haben sich die ROLI-Entwickler mit Yamaha zusammengetan und zeigen, was eine Kombination aus ROLI Airwave und dem Yamaha Synthesizer Montage M ermöglichen kann.

ROLI Airwave x Montage

Der Yamaha Synthesizer Montage M bietet an sich ja bereits allerhand Features, mit Hilfe derer er sich sehr ausdrucksstark spielen lässt. Dazu gehören natürlich die verschiedenen Klangerzeugungen, aber auch die dynamisch spielbare Tastatur und die vielfältigen Controller.

Kombiniert man den Yamaha Montage M nun mit dem ROLI Airwave kommen sechs weitere Ausdrucksformen hinzu und der Synthesizer lässt sich damit durch Handbewegungen steuern und Sounds modulieren.

In den folgenden Videos könnt ihr euch einen Eindruck davon machen:

Die drei Sound Designer Dom Sigalas, Marcus Levy-Chance und Atsuo “Ace” Yukawa haben insgesamt 32 neue Airwave-spezifische Presets für den Montage M entwickelt und diesen lassen sich auf der unten verlinkten Website kostenlos herunterladen.

Der ROLI Airwave Controller kostet 299,- Euro, bei den Yamaha Montage M Synthesizern geht es preislich ab 3.699,- Euro los.

Weitere Informationen findet ihr hier.

ROLI Airwave

ROLI Airwave nutzt 3D-Infrarotkameras und die neu entwickelte ROLI Vision-Technologie, um die Hände eines Klavierspielers zu erkennen und die Fingerbewegungen und Gesten während des Spiels zu erfassen. Das Gerät ist als Ständer und Halterung für ein iPad konzipiert und oberhalb des Tablets sind die erwähnten Kameras befestigt. Hierüber werden die Bewegungen auf dem Piano erfasst und das ganze System kann Feedback zu den gespielten Noten, Fingerhaltung und mehr geben. Dabei kann Airwave sogar sprechen!

roli airwave

ROLI Airwave, Controller und Klavier-Lernhilfe

Die von Airwave erfassten Bewegungen lassen sich allerdings auch für fortgeschrittene Musiker nutzen und in Controller-Daten umwandeln. Das Ganze erinnert dann ein wenig an ein Theremin, bei dem man durch Bewegen der Hände und Finger einen Klang formen kann.

roli airwave

ROLI Airwave wird von der ROLI Music Intelligence (MI) Plattform unterstützt. Diese hauseigene Plattform baut auf Technologien auf, die in den letzten zehn Jahren entwickelt wurden, und stützt sich auf fünf „Schlüsseltechnologien“: Klang, Sehen, Berührung – und jetzt auch Sehen und Stimme.

Die ROLI MI-Plattform wird die Grundlage für eine Roadmap zukünftiger intelligenter Produkte sein, beginnend mit Airwave. Die Kameras von ROLI Airwave können Hände in 3D-Details sehen, was jedem ROLI-Keyboard neue Fähigkeiten verleihen soll. Airwave kann beispielsweise mit dem Piano M (ehemals LUMI Keys) oder Seaboard kombiniert werden, um eine neue Art der „musikalischen Interaktion“ zu erschließen.

roli airwave

Parallel dazu arbeitet Airwave nahtlos mit der neuen Piano AI-Technologie von ROLI zusammen, die neben dem Hand-Tracking auch umfangreiche Sprachmodelle verwendet. Das Klavier kann nun nicht nur die Hände erkennen, sondern auch natürliche Sprachbefehle verstehen und darauf reagieren und in Echtzeit Hilfestellungen bieten. So darf man das ROLI Piano gerne bitten einen Akkord oder ein komplettes Musikstück zu zeigen oder Tipps zu geben, um das eigene Spiel zu verbessern.

roli airwave

Zusammen mit ROLI Airwave ergibt das ROLI Piano M ein komplettes Musiklernsystem, das gute Gewohnheiten in allen 5 Technikprinzipien vermitteln können soll: Haltung, Handposition, Harmonie, Rhythmus und Dynamik. Dabei fungiert Airwave als eine Art persönlicher, intelligenter Übungsassistent.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Und für Komponisten und Produzenten ergibt sich mit Airwave ebenfalls eine neue Art des Arbeitens, so dass Musiker mit Hilfe der folgenden fünf Dimensionen mehr Lebendigkeit in ihr Spiel bringen können: AirRaise, Air Glide, Air Tilt, Air Flex und Air Slide.

ROLI Airwave kann ab sofort vorbestellt werden und kostet 299,- Euro. Das Piano M wird für 229,- Euro angeboten und die ROLI Learn Subscription kostet pro Jahr 99,99 Euro.

Links

  1. Profilbild
    Phoenix

    Nun habe ich die ersten Videos davon gesehen und bin jetzt schon begeistert. Wenn es tatsächlich so problemlos funktioniert wie dargestellt ist das echt eine Inovation!

    Leider funktioniert das momentan nur unter MAC. Windows Besitzer müssen sich noch bis Frühling 2025 gedulden. Auch die Software dazu ist noch in der Beta Version. Equator2 scheint noch nicht kompatibel zu sein – leider! Aber anscheinend arbeitet man dran. 18GB benötigt die Software – ist ne Menge (ohne die Grundsoftware Dashboard usw. welche nochmals 13 GB benötigt)

    Alles im Allen kann man sagen – noch in der Anfangsphase, besser noch etwas gedulden. Aber als Seaboard Besitzer halte ich ein Auge drauf!

    • Profilbild
      Tai AHU

      @Phoenix Scheint ein typisches Windows Problem mit Bluetooth LE zu sein. Dein Seaboard geht auf Win? Ich habe auch eins, ein Windows Rechner steht auch noch ungenutzt herum. Sollte ich noch mal ausprobieren.

      • Profilbild
        Tai AHU

        @Tai Sehe gerade, Airwave ist auf einem der Bilder per Kabel per Kabel verbunden, das sollte ja auch mit Win gehen.

