ROLI Airwave & Yamaha Montage M

Vor etwas mehr als einem Jahr stellte ROLI sein neuestes Produkt Airwave vor. Diese Kombination aus Controller und Klavier-Lernhilfe soll die Art und Weise, wie man Klavier spielen lernt, revolutionieren, aber auch für Komponisten und Produzenten eine neue Art des Musikmachens eröffnen. Nun haben sich die ROLI-Entwickler mit Yamaha zusammengetan und zeigen, was eine Kombination aus ROLI Airwave und dem Yamaha Synthesizer Montage M ermöglichen kann.

ROLI Airwave x Montage

Der Yamaha Synthesizer Montage M bietet an sich ja bereits allerhand Features, mit Hilfe derer er sich sehr ausdrucksstark spielen lässt. Dazu gehören natürlich die verschiedenen Klangerzeugungen, aber auch die dynamisch spielbare Tastatur und die vielfältigen Controller.

Kombiniert man den Yamaha Montage M nun mit dem ROLI Airwave kommen sechs weitere Ausdrucksformen hinzu und der Synthesizer lässt sich damit durch Handbewegungen steuern und Sounds modulieren.

In den folgenden Videos könnt ihr euch einen Eindruck davon machen:

Die drei Sound Designer Dom Sigalas, Marcus Levy-Chance und Atsuo "Ace" Yukawa haben insgesamt 32 neue Airwave-spezifische Presets für den Montage M entwickelt und diesen lassen sich auf der unten verlinkten Website kostenlos herunterladen.

Die drei Sound Designer Dom Sigalas, Marcus Levy-Chance und Atsuo “Ace” Yukawa haben insgesamt 32 neue Airwave-spezifische Presets für den Montage M entwickelt und diesen lassen sich auf der unten verlinkten Website kostenlos herunterladen.

Der ROLI Airwave Controller kostet 299,- Euro, bei den Yamaha Montage M Synthesizern geht es preislich ab 3.699,- Euro los.

Weitere Informationen findet ihr hier.

