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ROLI learn for CASIO, Lern-App

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Neue Lern-App von CASIO und ROLI

16. Juni 2026
ROLI learn for CASIO app

ROLI learn for CASIO, Lern-App

Unter dem Namen „ROLI learn for CASIO“ starten die beiden Firmen ROLI und CASIO ab sofort eine strategische Partnerschaft. Was dahinter steckt, erfahrt ihr in unserer folgenden News.

App: ROLI learn for CASIO

Ziel der Zusammenarbeit von ROLI und CASIO ist es, musikalische Erlebnisse neu zu denken und Nutzern ein nahtloses Zusammenspiel von Lernen, Musizieren und kreativem Ausdruck zu eröffnen. Den Auftakt der Partnerschaft stellt die App „ROLI Learn for CASIO“ dar, die ab sofort erhältlich ist.

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Grundlage der Partnerschaft ist die Synergie beider Marken: ROLIs innovativer Ansatz zur Weiterentwicklung des Musizierens trifft also auf Casios Markenversprechen „Sound for Style“, das dafür steht, hochwertigen Klang mit individuellem Lifestyle zu verbinden.

ROLI learn for CASIO, Lern-App

Unter dem gemeinsamen Motto „Feel the Music, Shape Your Style“ wollen die beiden nun ein ganzheitliches System schaffen, das Lernen, Spielen und kreativen Ausdruck vereint. ROLI Learn for CASIO wurde entwickelt, um die Freude am Musizieren auf Digitalpianos und Keyboards zu unterstützen. Die App bietet ein Lernerlebnis, das sich individuell an das Können des Spielers anpasst. Zudem enthält sie eine kuratierte Song-Auswahl weltweit beliebter Stücke von Pop bis Klassik.

ROLI learn for CASIO

Durch die drahtlose Verbindung via Bluetooth (über den CASIO Wireless MIDI & Audio Adapter WU-BT10) können Tracks direkt über das Audiosystem des Instruments erklingen. Nutzer können zu Songs mit Bandbegleitung spielen und dabei aus bis zu vier verschiedenen Anzeigemodi wählen. Alles perfekt abgestimmt auf das jeweilige Spielniveau und die persönliche Vorlieben.

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ROLI learn for CASIO

Dank der flexibel anpassbaren Wiedergabegeschwindigkeit gelingt das Üben laut CASIO und ROLI völlig stressfrei im eigenen Tempo. Die umfangreiche Songbibliothek wird monatlich erweitert. Ergänzend dazu fördern interaktive Games und Übungen zur Gehörbildung spielerisch das Rhythmusgefühl und das musikalische Gehör. Alle weiteren Informationen dazu findet ihr hier.

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Über den Autor
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Felix Thoma RED

Nach der klassischen musikalischen Früherziehung ging es übers Keyboard hin zum Klavier und diversen Bands, was am Ende sogar zur Finanzierung des Studiums gereicht hat. Danach hat mich das Schicksal in die Welt der Werbe- und Filmmusik verfrachtet - dieser bin ich heute noch treu!

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