Roli Lumi – neues modulares, beleuchtetes Controllerkeyboard

MIDI-Controller mit Beleuchtung

Das Unternehmen Roli hat die Musiker-Welt schon des Öfteren mit innovativen Konzepten überrascht. Man denke beispielsweise nur an die ersten Vorstellungen der Seaboards auf der NAMM-Show und der Frankfurter Musikmesse. Nun präsentiert Roli das Lumi, ein MIDI-Controllerkeyboard mit beleuchteten Tasten. Klingt erst einmal nach Spielzeug, ist es aber sicherlich nicht (nur). Über Kickstarter finanziert das Unternehmen sein neuestes Produkt derzeit vor und was soll man sagen, es schlägt richtig ein. Das Finanzieungsziel ist bereits erreicht, Lumi wird also in Kürze realisiert werden.

Dabei sieht das Roli Lumi zunächst aus wie ein gängiges kleines und kompaktes Controllerkeyboard. Der Clou an der Sache ist aber, dass alle Tasten vierfarbig beleuchtet werden können. Vor allem Anfänger sollen hiervon profitieren, denn wer gerade anfängt, ein Tasteninstrument zu lernen, wird sich voraussichtlich über die farbliche Orientierung der zu drückenden Tasten freuen.

Hierzu bietet Roli auch gleich eine passende App an. Ähnlich wie bei einigen Musikspielen wie Guitar Hero fliegen Farben auf einen zu, der Spieler muss dann die entsprechenden Tasten auf dem Keyboard drücken. Soweit – so gut, bis hierhin scheint es tatsächlich ein Anfänger-/Spielzeug-Produkt zu sein.

Dank des modularen Aufbaus scheint Lumi aber auch für fortgeschrittene Nutzer interessant. Zunächst bietet Lumi einen Tastaturumfang von zwei Oktaven. Dank des vom Blocks-System bekannten Magnet-Mechanismus kann man aber mehrere Lumis aneinenader koppeln und so zu einem größeren Keyboard zusammenstecken. Auch die Kombination mit anderen Roli Controllern, wie beispielsweise dem Blocks-System oder dem Seaboard Block wird möglich sein. Technisch basiert alles auf Bluetooth, der Strom wird von Batterien bezogen.

Alle weiteren Informationen zu Preisen und der voraussichtlichen Verfügbarkeit findet ihr auf der Kickstarter Website.