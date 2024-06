ROLI Seaboard Rise 2, MPE-Controller

Jetzt wieder in schwarz erhältlich!

Seit knapp zwei Jahren bietet Roli wieder sein Seaboard Rise an, alle Infos dazu findet ihr in unserer untenstehenden News. Farblich gab es beim Re-Issue allerdings eine Änderung, denn Roli entschied sich beim Alumniumgehäuse des MPE-Controllers für platinblau.

Nun kehrt man beim Seaboard Rise 2 wieder zum klassischen Schwarz zurück. Seit einigen Tagen ist der Controller über die Roli-Website in dieser Farbgebung erhältlich und passend zum Motto „Back in Black“ hat man sich den AC/DC-Klassiker vorgenommen und in Roli-Manier mit dem MPE-Controller umgesetzt.

ANZEIGE

Der Preis für die schwarze Variante bleibt gleich, für 1.299,- Euro könnt ihr euch das Roli Seaboard Rise 2 bestellen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Hier unsere News vom 30.03.2022

Im Februar dieses Jahres hatten wir bereits über die Ankündiugung eines neuen Seaboards aus dem Hause ROLI berichtet (hier unsere News dazu). Nun hat ROLI das Seaboard RISE 2 auch offiziell vorgestellt.

ROLI Seaboard Rise 2

Das Seaboard wurde 2009 von Roland Lamb erfunden und ist mit Sicherheit eines der bedeutendsten neuen musikalischen Produkte, die in den letzten 30 Jahren entwickelt wurden. Es wurde von einer langen Liste von Künstlern wie Jordan Rudess (wer erinnert sich noch an seine Vorführungen auf der Musikmesse?), Hans Zimmer, AR Rahman, Grimes, will.i.am etc. verwendet.

ANZEIGE

Die Entwicklung des Seaboards war eine tolle Pionierarbeit von ROLI bei der Etablierung ausdrucksstarker elektronischer Instrumente und des MIDI Polyphonic Expression (MPE)-Standards. Laut Aussagen von ROLI ist das Seaboard der meistverkaufte MPE-Controller aller Zeiten.

Jetzt unternimmt ROLI einen weiteren (bzw. neuen) Schritt und stellt mit dem Seaboard RISE 2 eine Weiterentwicklung vor. Eine der größten Verbesserungen sollen die Keywave2-Silikonoberflächen sein. Diese wurden in Tests mit professionellen Keyboardern und Seaboard-Spielern abgestimmt und verbessert. Sie bieten ein taktiles Feedback mit neuen Präzisionsbünden und verbreiterten Oberflächen. Ähnlich wie bei einer Gitarrensaite auf dem Griffbrett soll dies ein klanglich präzises und natürliches Spiel ermöglichen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Darüber hinaus wurde das Seaboard RISE 2 mit einem platinblauen, eloxierten Aluminiumgehäuse neu gestaltet. Dies verleiht ihm ein modernes Aussehen. Neue Komponenten und Verfeinerungen sollen dazu für eine verbesserte Konstruktion sorgen, die laut ROLI auf maximale Haltbarkeit abgestimmt ist.

Neu ist die Möglichkeit, das Seaboard sowohl über den MIDI-Port als auch über USB-C zu verbinden. RISE 2 behält die Touch-Fader Hardware-Bedienelemente, den integrierten Akku und die MIDI over Bluetooth-Unterstützung des ursprünglichen Rise Controllers.

Ausgeliefert wird das Seaboard Rise 2 mit Equator 2, dem von Grund auf für MPE entwickelten Software-Synthesizer. Über 1.800 Preset-Sounds sind ab Werk bereits enthalten und laden zum Spielen, Editieren und Modulieren ein. Die Software bietet dabei ein klanglich breites Spektrum. ROLI Studio, ein erweitertes ROLI Dashboard sowie Ableton Live Lite sind ebenfalls im Komplettpaket enthalten.

Das ROLI Seaboard RISE 2 kann ab sofort exklusiv über roli.com für einen Preis von 1.299,- Euro vorbestellt werden. Im Laufe des Jahres 2022 werden voraussichtlich aber nur einige wenige Seaboards RISE 2 ausgeliefert.

Was ist neu bei ROLIs Seaboard RISE 2: