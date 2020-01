NAMM 2020: Rossum Electro-Music SP-1200 35th Anniversary – Sampling Drummachine

Erneuerte Version des Sample-Klassikers

Rossum Electro-Music legt zum 35. Geburtstag die SP-1200 Sampling Drummachine wieder auf! Der absolute Klassiker auf diesem Gebiet wird von seinem eignen Entwickler wiederbelebt.

Die E-Mu SP-1200 ist zweifelsohne die Sampling Drummachine mit dem größten Nimbus, nicht nur bei der Hip Hop-Fraktion (dort aber besonders). Trotz seiner Limitierung und des der Technik nicht zuträglichen Alters wird die SP-1200 auf dem Gebrauchtmarkt ungebrochen zu sehr hohen Preisen gehandelt. Was lag also näher als eine Neuauflage?

Dave Rossum hat mit seinem Team eine Original-SP unter die Lupe genommen, dekonstruiert und als verbesserte Version wieder aufgebaut. Nach ausführlichen Tests garantiert Dave Rossum, dass die neue Version den absolut gleichen Klangcharakter hat, den das Original zur Legende machte.

Den passenden Black Box-Artikel zur „alten“ E-Mu SP-1200 findet ihr unter diesem Link.

Rossum Electro-Music SP-1200 35th Anniversary:

– A new 3.5″ disk drive and SD card floppy emulator integrated into the original SP-1200 software by Dave Rossum

– Manual filter cutoff frequency control sliders for the SSM 2044 analog filters for channels 1 and 2 added to the rear panel

– A new metal chassis

– A new panel overlay

– The top shell restored and painted “SP Grey.”

– A new power supply with locking connector (and cool operation)

– A new LCD display with adjustable brightness and a selectable red, blue, or green color LED backlight

– All new play buttons

– All new programming buttons

– All new 1/4” and MIDI jacks

– All electrolytic and tantalum capacitors replaced with high-reliability ceramic or aluminum-poly caps

– All rotary potentiometers replaced with million cycle lifetime pots and installed with new knurled black metal knobs

– All slide potentiometers replaced with 200,000 cycle lifetime sliders and installed with new slider knobs

– All original trimmers replaced with 20-turn versions and precisely calibrated

– New rubber feet

– An individualized Dave Rossum signature plaque

– A dust-proof, crush-proof, lockable Pelican™ brand case with press-and pull latches, wheels, and an extendable handle.

Die Rossum Electro-Music SP-1200 wird sehr limitiert sein (man muss sich in eine Warteliste eintragen), ist nur direkt erhältlich und kostet stolze 7.500,- US-Dollar.