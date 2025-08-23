ANZEIGE
Rossum Electro-Music SP-1200 40th Anniversary Edition, Drum-Sampler

12-Bit Goldstandard

23. August 2025

Rossum Electro-Music SP-1200 40th Anniversary Edition Drum Sampler am

Mit der SP-1200 40th Anniversary Edition feiert Dave Rossum mit einer weiteren Sonderedition den runden Geburtstag seines zu Legende gewordenen Drum-Samplers. Die Beliebtheit der SP-1200 ist offenbar ungebrochen, denn es handelt sich schon um die dritte „Limited Editon“ seit der Wiederauferstehung im Jahr 2020.

Rossum Electro-Music SP-1200 40th Anniversary Edition

Der Sound und das Konzept des 12 Bit Drum-Samples wird vor allem in HipHop-Kriesen nach wie vor hochgeschätzt. Viele Produzenten, selbst aus der Top-Riege, setzen die Maschine allen Clones, Alternativen und Software-Lösungen zum Trotz immer noch gern ein. Das hatte Dave Rossum vor fünf Jahren ermutigt, die Klassiker nahezu originalgetreu wieder aufzulegen. Es gab nur ein paar Anpassungen an die moderne Technik, wie ein SD-Card-Slot, SSI-Filter mit von außen zugänglichen Fadern für Cutoff und Resonanz, besseres Netzteil und Display. Außerdem wurde die gefilterten und die ungefilterten Einzelausgänge auf getrennte Buchsen verteilt.

Rossum SP-1200 back

Die erste Serie (35th Anniversary Edition) war ein Versuchsballon und in den Preis von 7.500,- US-Dollar floss die aufwendige Neuentwicklungsarbeit voll mit ein. Doch schon ein Jahr darauf erschien ein Serienmodell der Neuauflage, mit leicht veränderten Design und kostengünstigeren Lösungen, z.B. für das Gehäuse. Dieses Modell wird bis heute in kleinen Batches produziert und für 3.999,- US-Dollar verkauft.
Vor zwei Jahren gab es die auf 50 Stück limitierte E-A-SKI Special Edition in einem rot/schwarzem Look.

Nun folgt also die 40th Anniversary Edition, die auf 100 Stück limitiert ist. Sie unterscheidet sich vom Standardmodell durch einen gold-farbendem Rand auf dem Panel und einem dazu passenden gelblichen Display. Ob es weitere Unterschiede gibt, wurde nicht kommuniziert.
Die Exemplare sind durchnummeriert und es gibt ein Poster „printed in gold foil on acid-free paper“ dazu. Ob das den Aufpreis von 1.000,- US-Dollar gegenüber dem Standardmodell rechtfertigt?

Rossum Electro-Music SP-1200 40th Anniversary Edition kann ab dem 2. September 2025 im Online-Shop des Herstellers vorbestellt werden. Der Preis beträgt 4.999,- US-Dollar.

Unsere Vintage-Story zur originalen SP-1200 könnt ihr unter diesem Link nachlesen.

Links

