Rossum Electro Music SP-1200, neue Version des legendären Drumsamplers

Vorstellung am 3. November

Rossum Electro Music kündigt auf Facebook und Instagram unter dem Slogan „Serious Repercussions“ für den 3. November eine Neuvorstellung an. Die Kollegen von Matrixsynth posten bereits ein Bild aus unbekannter Quelle dazu: es wird eine SP-1200 im neuen Gewand werden!

Zur NAMM 2020 hatte Dave Rossum zum 35. Jahrestag bereits eine Re-issue Version der E-MU SP-1200 vorgestellt. Diese Edition war sehr an die originale Version der SP-1200 angelehnt und hatte nur ein paar kleine Verbesserungen und Modernisierungen zu bieten.

Das Bild der neuen Rossum SP-1200 legt die Vermutung nahe, dass hier mehr Features geändert und moderne Hardware-Elemente eingesetzt wurden. Man erkennt den Slot für SC-Karten, der das alte Floppydrive ersetzt. Das Display ist wie bei der Re-issue orange, das Gehäuse in dunklem Grau bzw. Anthrazit gehalten.

Ansonsten sind zu den Features noch keine Informationen durchgesickert. Wünschenswert wären unter anderem ein größerer Sample-Speicher, Steuerung der Filter, dynamisch spielbare Pads. Aber das Konzept und die Funktionalität des Originals wurden sicherlich weitestgehend beibehalten, da dies maßgeblich zur Beliebtheit und zum Kultstatus der SP-1200 beitrug.

In wenigen Tagen wird die Rossum Electro Music SP-1200 offiziell vorgestellt werden. Ab dann sollen auch schon Vorbestellungen möglich sein, so dass man auf eine nicht all zu ferne Verfügbarkeit hoffen kann.