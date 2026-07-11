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RSJB Tonic analog-modeling Synth für iOS, macOS und Android

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RSJB Tonic Synth für macOS und iOS und Android

11. Juli 2026

Analog-modeling Synth mit vielen Synth-Engines

Mit RSJB Tonic präsentiert der brasilianische Programmierer Rubens Felicio seinen Software-Synthesizer für iOS, macOS und Android, der gleich mehrere Synthese-Engines im Gepäck hat.

RSJB Tonic 1

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Hier alle wichtigen Infos im Überblick.

Überblick

  • Multi-Layer-Synthesizer mit 3 Oszillatoren und mehreren Klangerzeugungs-Engines
  • Verfügbar für iOS, macOS und Android
  • Für Android nur als Standalone-App (keine Plugin-Unterstützung)

Aufbau

  • bietet 3 unabhängige Layer, jeweils mit:
    • Keyboard-Split-Option,
    • Mute/Solo,
    • Eigenen Oszillatoren, Filter, Hüllkurve und Modulation.

8 Sound-Engines

  • String, Modal, Classic VA, Wind, Bowed, Wavetable, SF2 (SoundFont), 6-OP DX7 FM
  • Jede Engine bietet viele einstellbare Parameter
  • Zusätzlich: Sub-Oszillator und Rauschgenerator pro Layer

RSJB Tonic 3

Filter

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  • Beherrscht verschiedene Filter-Typen : 4-Pole Ladder, Silk SVF, Snap, Acid, SCRM, 2-Pole Multimode, LPG, und OTA Ladder.
  • Cutoff, Resonanz, Drive

Modulation

  • Pro Layer eigene Hüllkurven und Multiwave-LFOs
  • Weitere Modulationsquellen: Envelope-Follower, Pitchbend, Modulationsrad

Effekte (global, Multi-FX)

  • Chorus (mehrere Varianten)
  • Ping-Pong-/Tempo-Sync-Delay
  • FDN-Reverb
  • 5-Band-EQ
  • Kompressor
  • Flanger
  • Bitcrusher
  • Jeder Effekt einzeln und unabhängig einstellbar

 

Was fehlt

  • Kein eingebauter Arpeggiator
  • Kein Sequencer

Presets

  • Eigene Preset-Verwaltung mit Werkspresets von RSJB

Verfügbarkeit

Der RSJB Tonic analog-modeling Synth für iOS, macOS und Android auf der Website von RSJB ist im Apple App Store erhältlich und kostet 34,99 US Dollar.

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Preis

  • 34,99 US Dollar

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Über den Autor
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t.goldschmitz RED

Aktuelle Album-Veröffentlichung auf Basswerk Records:
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https://orcd.co/28yarvg
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Der erste Track enstand im C64, danach zog es ihn zur Gitarre und bald zu Synths und elektronischer Musik. Es folgten Drum and Bass Veröffentlichungen als Basztart/Syncope auf Basswerk, Pathfinder, Wicked Wax und Case Invaders.
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Verfallen ist er auch der Improvisation mit der Band Jimi ...

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