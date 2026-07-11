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RSJB Tonic Synth für macOS und iOS

Analog-modeling Synth mit vielen Synth-Engines

Mit RSJB Tonic präsentiert der brasilianische Programmierer Rubens Felicio seinen Software-Synthesizer für iOS, macOS, der gleich mehrere Synthese-Engines im Gepäck hat.

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Hier alle wichtigen Infos im Überblick.

Überblick

Multi-Layer-Synthesizer mit 3 Oszillatoren und mehreren Klangerzeugungs-Engines

Verfügbar für iOS, macOS

Aufbau

bietet 3 unabhängige Layer, jeweils mit: Keyboard-Split-Option, Mute/Solo, Eigenen Oszillatoren, Filter, Hüllkurve und Modulation.



8 Sound-Engines

String, Modal, Classic VA, Wind, Bowed, Wavetable, SF2 (SoundFont), 6-OP DX7 FM

Jede Engine bietet viele einstellbare Parameter

Zusätzlich: Sub-Oszillator und Rauschgenerator pro Layer

Filter

Beherrscht verschiedene Filter-Typen : 4-Pole Ladder, Silk SVF, Snap, Acid, SCRM, 2-Pole Multimode, LPG, und OTA Ladder.

Cutoff, Resonanz, Drive

Modulation

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Pro Layer eigene Hüllkurven und Multiwave-LFOs

Weitere Modulationsquellen: Envelope-Follower, Pitchbend, Modulationsrad

Effekte (global, Multi-FX)

Chorus (mehrere Varianten)

Ping-Pong-/Tempo-Sync-Delay

FDN-Reverb

5-Band-EQ

Kompressor

Flanger

Bitcrusher

Jeder Effekt einzeln und unabhängig einstellbar

Was fehlt

Kein eingebauter Arpeggiator

Kein Sequencer

Presets

Eigene Preset-Verwaltung mit Werkspresets von RSJB

Verfügbarkeit

Der RSJB Tonic analog-modeling Synth für iOS, macOS auf der Website von RSJB ist im Apple App Store erhältlich und kostet 34,99 US Dollar. Eine Android oder Windows-Version ist z.Zt. nicht geplant.

Auf Nachfrage beim Hersteller über die von anderer Seite vermuteten Einsatz von KI-Technologie konnten wir folgendes Statement erhalten: