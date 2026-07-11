RSJB Tonic Synth für macOS und iOS
Analog-modeling Synth mit vielen Synth-Engines
Mit RSJB Tonic präsentiert der brasilianische Programmierer Rubens Felicio seinen Software-Synthesizer für iOS, macOS, der gleich mehrere Synthese-Engines im Gepäck hat.
Hier alle wichtigen Infos im Überblick.
Überblick
- Multi-Layer-Synthesizer mit 3 Oszillatoren und mehreren Klangerzeugungs-Engines
- Verfügbar für iOS, macOS
Aufbau
- bietet 3 unabhängige Layer, jeweils mit:
- Keyboard-Split-Option,
- Mute/Solo,
- Eigenen Oszillatoren, Filter, Hüllkurve und Modulation.
8 Sound-Engines
- String, Modal, Classic VA, Wind, Bowed, Wavetable, SF2 (SoundFont), 6-OP DX7 FM
- Jede Engine bietet viele einstellbare Parameter
- Zusätzlich: Sub-Oszillator und Rauschgenerator pro Layer
Filter
- Beherrscht verschiedene Filter-Typen : 4-Pole Ladder, Silk SVF, Snap, Acid, SCRM, 2-Pole Multimode, LPG, und OTA Ladder.
- Cutoff, Resonanz, Drive
Modulation
- Pro Layer eigene Hüllkurven und Multiwave-LFOs
- Weitere Modulationsquellen: Envelope-Follower, Pitchbend, Modulationsrad
Effekte (global, Multi-FX)
- Chorus (mehrere Varianten)
- Ping-Pong-/Tempo-Sync-Delay
- FDN-Reverb
- 5-Band-EQ
- Kompressor
- Flanger
- Bitcrusher
- Jeder Effekt einzeln und unabhängig einstellbar
Was fehlt
- Kein eingebauter Arpeggiator
- Kein Sequencer
Presets
- Eigene Preset-Verwaltung mit Werkspresets von RSJB
Verfügbarkeit
Der RSJB Tonic analog-modeling Synth für iOS, macOS auf der Website von RSJB ist im Apple App Store erhältlich und kostet 34,99 US Dollar. Eine Android oder Windows-Version ist z.Zt. nicht geplant.
Auf Nachfrage beim Hersteller über die von anderer Seite vermuteten Einsatz von KI-Technologie konnten wir folgendes Statement erhalten:
„Although all the design, plans, and functionalities were created based on my experience as a musician, yes, AI acted as a development accelerator for the app.“