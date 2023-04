Rupert Neve Designs RNDI-8, 8-Kanal-DI-Box

8-Kanal DI-Box von Rupert Neve

Vor einigen Jahren stellte Rupert Neve Designs die 1-Kanal DI-Box RNDI vor, später folgte dann die aktive Version RNDI-S. Unseren Test zur RNDI dazu findet ihr hier. Pünktlich zur nächste Woche startenden NAMM Show stellen die US-Amerikaner nun RNDI-8 vor, eine DI-Box mit acht Kanälen.

Rupert Neve Designs RNDI-8

Die DI-Box RNDI-8 eignet sich vor allem für größere Tonstudios oder den Live Einsatz. Im 19 Zoll Format ist die DI-Box gehalten, so dass sie sich in jedem Rack unterbringen lässt. Die Rackohren sind allerdings optional (aber im Lieferumfang enthalten), so dass das Gerät auch als Desktop-Variante genutzt werden kann. Mit 1 HE benötigt sie auch nicht viel Platz. Wer regelmäßig mehrere Keyboards, Synthesizer, Bässe oder ähnliches aufnimmt, könnten durchaus Gefallen an der DI-Box von RND finden.

Rupert Neve Designs verspricht für die RNDI-8 einen neutralen Klang, als Frequenzgang werden 5 Hz bis 90 kHz angegeben. Diskret in Class-A-Topologie aufgebaut bietet die DI-Box 48V Phantomspeisung sowie Pad-Schaltungen pro Kanal.

Eingangspegel von bis zu +21 dBu kann die DI-Box verarbeiten und laut RND soll es ausreichend Headroom geben.

Die speziell gewickelten Ausgangstransformatoren des RNDI-8 sorgen laut RND für Isolierung und fügen dem Klang musikalische Obertöne hinzu. Die niederohmigen, trafosymmetrischen Ausgänge sollen sich hervorragend für lange Kabelwege eignen.

Um Brummen zu vermeiden, bietet die RNDI-8 Ground-Lift-Schalter an jedem Ausgang sowie Lift-Switches die über „Pin 1 Isolate“-Schalter ausgeführt sind.

Hier das offizielle Video dazu:

Die 8-Kanal DI-Box RNDI-8 ist ab sofort im Handel erhältlich. Als Preis gibt Rupert Neve Designs 1.999,- US-Dollar an.