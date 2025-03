Neue Rupert Neve DI-Box bald erhältlich

Vor einigen Jahren stellte Rupert Neve Designs mit der RNDI eine DI-Box vor, die bereits aufgrund ihres Preises für viel Aufsehen und Diskussionen sorgte. Immerhin verlangt die Firma dafür 399,- Euro. Mit der Rupert Neve Designs RNDI-M folgt nun eine DI-Box, die einen ähnlichen Produktnamen trägt. Was sie laut Hersteller auszeichnet, haben wir euch in der folgenden News zusammengestellt.

Rupert Neve Designs RNDI-M

Technisch ist die Rupert Neve Designs RNDI-M DI-Box ähnlich aufgebaut wie der oben erwähnte Namensvetter und ist u. a. mit Custom-Übertragern und einer diskreten FET-Eingangsstufe ausgestatett. Beworben wird sie von Rupert Neve Designs vor allem aufgrund des klaren Klangs sowie des kompakteren und pedalboardfreundlichen Gehäuseformats.

Die RNDI-M bietet einen direkten Instrumenteneingang für E-Gitarren und -Bässe, Synthesizer, Keyboards, Piezo-Tonabnehmer oder jedes andere Instrument. Die diskrete Class-A Schaltungstopologie basiert laut Hersteller auf Rupert Neves eigenen Übertragern, was zu einer außergewöhnlichen Klangtreue im Frequenzbereich von unter 5 Hz bis weit über 90 kHz führen soll. Die DI-Box kann Eingangspegel von bis zu +20,5 dBu verarbeiten, die niederohmige, übertragergekoppelte Ausgangsstufe ermöglicht dazu laut Hersteller lange Signalleitungen mit minimalem Verlust. Die DI-Box steckt in einem robusten Stahlgehäuse, ist also sowohl für den Einsatz auf der Bühne als auch im Tonstudio konzipiert.

Die diskrete Class-A-FET-Eingangsstufe der RNDI-M DI-Box wird durch eine externe +48 V Phantomspeisung über eine Eingangsimpedanz von 2,2 Megaohm gespeist. Das Class-A-Design der Schaltung stellt laut Rupert Neve Designs sicher, dass dem Audiosignal keine Crossover-Verzerrung hinzugefügt wird, die ungerade Obertöne höherer Ordnung erzeugen und dabei zu musikalischen Dissonanzen führen können. Bei der RNDI-M besteht der Großteil der Obertöne aus einer Kombination von Obertönen 2. Ordnung (Oktave) und 3. Ordnung (Quinte über der Oktave).

Erhältlich ist die Rupert Neve Designs RNDI-M in ca. 3-4 Wochen. Der Preis beläuft sich auf 229,- Euro.