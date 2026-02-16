Safari Audio Cubby, Synthesizer Plug-in

Sounds im Casio-Stil

Safari Audio Cubby ist das erste Instrumenten-Plug-in des Herstellers, der sich bislang auf Pedal-ähnliche Effekte hatte. Cubby bildet einen Kleinst-Synthesizer nach, wie es sie in den 80er Jahren häufig gab. Dem Plug-in sollen weitere Software-Instrumente in Zukunft folgen.

Safari Audio Cubby

Cubby ist zwar keinem konkreten Modell nachempfunden worden, erinnert sowohl optisch als auch von der Ausstattung her jedoch deutlich die PT-Serie bzw. VL-Tone von Casio. Das Plug-in ähnlich minimalistisch ausgestattet. Es gibt nur vier Sound-Presets und keine Rhythmusbegleitung, die man hier erwarten könnte.

Der Klang lässt sich nur über einen Tone-Regler und eine Hallemulation verändern. Weiterhin gibt es eine Width-Funktion für Panorama von Akkordnoten sowie Sustain und Drift. Außerdem gibt es einen Speaker-Mode, der den Klang eines eingebauten Lausprechers nachahmt.

Immerhin ist ein Arpeggiator an Bord, der synchron zum Host-Tempo läuft.

Was fängt man mit einem derart limitierten Synthesizer an? Die billigen Casio-Keyboards waren seinerzeit bei der Entstehung und Verbreitung des Reggae-Subgenres Dancehall ein beliebtes Arbeitsmittel, wobei jedoch die Begleitfunktion eine entscheidende Rolle spielte. Auch im Synth-Pop entstanden einige Songs und sogar Hits mit solch primitiven Geräten. Wer sich also in diesen Gefilden bewegt … Man könnte es sich auch für den Einsatz bei LoFi-Tracks vorstellen. Leider bietet das Plug-in keine Möglichkeiten für Circuit Bending.

Safari Audio Cubby ist in den Formaten VST3, AU und AAX für macOS und Windows verfügbar. Der Preis beträgt 33,- Euro. Außerdem ist das Plug-in im „All Access Pass“ des Herstellers enthalten. Eine Demoversion steht zur Verfügung.