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Safari Audio PolyRex, neue Juno-Emulation für macOS/Windows

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PolyRex von Safari Audio – ein neuer Juno6 Klon

14. Juli 2026
Safari Audio Polyrex

Polyrex von Safari Audio

Safari Audio PolyRex – neue Juno-Emulation für macOS/Windows

Safari Audio hat mit PolyRex eine weitere Emulation des Roland Juno veröffentlicht. Nicht exakt so benannt aber am Look und vor allen den Features offensichtlich – es ist ein Juno. Und da der Hochpass stufenlos verstellbar ist, wahrscheinlich der Juno6.

  • Konzept: polyphoner 1-Oszillator-Synth, inspiriert von analogen Polysynths der frühen 80er
  • Oszillator-Sektion: Saw/Square wählbar mit PWM, Sub-Oszillator, Rauschgenerator, LFO-Pitch-Modulation
  • Filter: Resonantes Filter (Cutoff/Resonanz) + nicht-resonantes Hochpassfilter, inkl. Filter-Modulation
  • Modulation: Ein LFO (Rate, Delay), ein ADSR-Envelope mit Envelope-/Gate-Modus
  • Effekte: Juno-Style-Chorus, analoges Delay, Vintage-Spring-Reverb
  • Weitere Features: Multimode-Arpeggiator, Glide, Preset-Library
  • Formate: VST3, AU, AAX
  • Systeme: macOS (Apple Silicon + Intel ab 10.15), Windows (ab Windows 10)
  • Preis: Einführungspreis 39,99 $ (regulär 79,99 $)

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  • Einführungspreis: 39,99 US$
  • Regulärer Preis: 79,99 US$

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t.goldschmitz RED

Aktuelle Album-Veröffentlichung auf Basswerk Records:
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https://orcd.co/28yarvg
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Der erste Track enstand im C64, danach zog es ihn zur Gitarre und bald zu Synths und elektronischer Musik. Es folgten Drum and Bass Veröffentlichungen als Basztart/Syncope auf Basswerk, Pathfinder, Wicked Wax und Case Invaders.
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Verfallen ist er auch der Improvisation mit der Band Jimi ...

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