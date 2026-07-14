PolyRex von Safari Audio – ein neuer Juno6 Klon
Safari Audio PolyRex – neue Juno-Emulation für macOS/Windows
Safari Audio hat mit PolyRex eine weitere Emulation des Roland Juno veröffentlicht. Nicht exakt so benannt aber am Look und vor allen den Features offensichtlich – es ist ein Juno. Und da der Hochpass stufenlos verstellbar ist, wahrscheinlich der Juno6.
- Konzept: polyphoner 1-Oszillator-Synth, inspiriert von analogen Polysynths der frühen 80er
- Oszillator-Sektion: Saw/Square wählbar mit PWM, Sub-Oszillator, Rauschgenerator, LFO-Pitch-Modulation
- Filter: Resonantes Filter (Cutoff/Resonanz) + nicht-resonantes Hochpassfilter, inkl. Filter-Modulation
- Modulation: Ein LFO (Rate, Delay), ein ADSR-Envelope mit Envelope-/Gate-Modus
- Effekte: Juno-Style-Chorus, analoges Delay, Vintage-Spring-Reverb
- Weitere Features: Multimode-Arpeggiator, Glide, Preset-Library
- Formate: VST3, AU, AAX
- Systeme: macOS (Apple Silicon + Intel ab 10.15), Windows (ab Windows 10)
- Preis: Einführungspreis 39,99 $ (regulär 79,99 $)
PolyRex auf YouTube
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