SampleRobot 6.6, Sampling Software Update

Jetzt mit Quantum/Iridium-Support

SampleRobot meldet sich zurück mit einem Update, das den Multisample-Export für die Waldorf Synthesizer Quantum und Iridium beinhaltet. Beide Instrumente unterstützen den Import von eigenem Samplematerial. Mit SampleRobot 6.6 Pro lassen sich Waldorf „Map“ Dateien mit den zugehörigen Samples exportieren, was eine starke Vereinfachung im Umgang mit eigenen Samples auf diesen Instrumenten mit sich bringt.

Darüber hinaus wurde der Sampling-Assistent „Project Wizard“ überarbeitet, um komplexe Sampling-Sessions auf einfache Art vorzubereiten. Er bietet nun die Erstellung von bis zu 127 Velocity-Stufen innerhalb eines Projekts und kann den integrierten VST2 Instrumenten-Host mit MIDI-Befehlen ansteuern. Das Beste daran: Dieses Upgrade ist kostenfrei für alle Nutzer von SampleRobot 6 Pro.

Sample Robot 6.6

Es ist oft sehr aufwändig, eigene Sample-Bibliotheken für bestimmte Instrumente nutzbar zu machen, vor allem, wenn man das Sample-Mapping für viele Velocity-Layer per Hand einstellen muss. Quantum- und Iridium-Nutzer können hierbei ab sofort aufatmen. SampleRobot kann diese ganzen Arbeiten erledigen – komplett automatisch.

Von der Aufnahme und der Loop-Erstellung bis zum Multi-Layer-Mapping und Export können alle Schritte komfortabel in einer Applikation kontrolliert werden. Projekte können sogar mit einer Downsampling und Channel-Remapping (Stereo-Mono) Option exportiert werden. Es ist möglich, Samples in hoher Qualität aufzunehmen und diese später in niedrigerer Auflösung zu exportieren, sollte einmal der Speicherplatz im Quantum oder Iridium knapp werden. Die Ergebnisse der automatischen Loopsuch-Algorithmen werden ebenfalls in die Map-Datei geschrieben. Lang klingende Samples mit unhörbaren Schleifen – kein Problem. Mit einem Klick können komplexe Multisamples sehr einfach exportiert werden. SampleRobot schreibt dabei sogar die vollständige Quantum und Iridium Datenstruktur auf ein USB- oder SD-Speichermedium. Einfach auswerfen, einstecken und importieren, das war’s.

Der Project Wizard in Sample Robot 6.6 unterteilt den Prozess der Sampling-Projekterstellung in kleine nachvollziehbare Schritte. Sampling-Neueinsteiger werden ebenso wie professionelle Sample Library Entwickler von den schnellen Ergebnissen profitieren. Der Project Wizard kann nun bis zu 127 Velocity-Stufen innerhalb eines Projekts erzeugen. Jedes dieser Multisamples kann bis zu 127 Samples beinhalten. Es kann also komplex werden, aber mit dem Project Wizard bleibt das Erstellen für den Nutzer immer einfach. Beim Ansteuern des integrierten VST2 Instrumenten-Hosts lassen sich nun auch MIDI-Kanal und Program-Change-Befehle senden. Ein großer Vorteil in der Nutzung des Instrumenten-Hosts liegt in der Möglichkeit, Samples offline zu erzeugen. Dies bringt laut Hersteller einen Geschwindigkeitsvorteil von bis zu 80% gegenüber der normalen Aufnahmezeit mit sich. Darüber hinaus bietet der Project Wizard neue Hinweise und Beispiele, die die Projekterstellung vereinfachen.

Als Systemvoraussetzungen gibt Sample Robot macOS 10.12 Sierra (oder neuer) bzw. Windows 7 (oder neuer) an. Das Update ist ab sofort verfügbar und für Besitzer von Sample Robot 6 Pro kostenlos. Neukunden erhalten die Software zum Preis von 249,- Euro.