Effekt-Legende für die DAW

Von Savant Audio Labs hatten wir bereits die beiden Plug-ins Quantum 2772 und Quantum Room Simulator im Test, und beide konnten unseren Autor auf ganzer Linie überzeugen. Mit dem Savant Audio Labs IM90 kommt nun ein weiteres Plug-in der Firma auf den Markt. Diesmal dient die legendäre Publison Infernal Machine 90 als Vorlage.

Savant Audio Labs IM90

Eine originale Publison Infernal Machine 90 aus den 1980er Jahren ist heutzutage kaum zu bekommen – und wenn, auf Grund des Preises, nur für echte Vintage-Freunde interessant.

Beim Original handelt es sich um einen Multieffekt, der Reverb, Echo, Delay, Phaser, Flanging und Pitch Shifting in sich vereint und u.a. die Fähigkeit besitzt, Harmonien auf Basis von Frequenzverhältnissen zu erzeugen.

Entsprechend lässt sich das Savant Audio Labs IM90 beispielsweise für tolle Dubbling-Effekte oder Micro-Pitch Shiftings nutzen. Auch hinsichtlich der Reverbs ist das Gerät breit aufgestellt, bietet es doch alleine 52 Reverb-Programme und 13 unterschiedliche Raumgrößen. Das Original kam u.a. auf Songs von Prince, Kraftwerk oder Tangerine Dream zum Einsatz.

Optisch haben sich die Plug-in-Entwickler nah am Original gehalten, es funktional aber deutlich erweitert. Nimmt man die beiden o.g. Plug-ins von Savant als Referenz, kann man davon ausgehen, dass das IM90 klanglich sehr nah an das Original herankommt.

Ein Vorteil des Plug-ins ist die Tatsache, dass man mehrere Effekte miteinander kombinieren kann, um so Klänge zu erzeugen, die mit der Hardware so nicht möglich sind. Und wie es sich für ein Plug-in aus dem Jahr 2025 gehört, lässt sich eine Vielzahl der Parameter per MIDI automatisieren.

Das Plug-in ist ab sofort zum Einführungspreis von 79,- US-Dollar erhältlich. Dieser gilt bis zum 18. Dezember 2025. Danach wird das Plug-in 179,- US-Dollar kosten.

Einsetzen könnt ihr das IM90-Plug-in unter macOS (ab 10.13) und Windows (ab Version 10). Es steht in den Formaten VST, AAX und AU zur Verfügung, und unterstützt Sample-Raten von bis zu 192 kHz.

Im folgenden Video könnt ihr euch einen ersten Eindruck vom Savant Audio Labs IM90 machen. Auf der Website des Herstellers gibt es diverse Audiobeispiele.