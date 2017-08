SAVE THE DATE: Superbooth 18, 03.-05. Mai

Die erste Superbooth-Messe im Jahr 2016 war ein voller Erfolg, die Superbooth 17 konnte sich sogar steigern und nun ist es offiziell, dass es auch eine Superbooth 18 geben wird.

Über die Webseiten von Andreas Schneider, inkl. der Superbooth, ist ein definitives Datum veröffentlicht worden. Vom 03. Mai bis 05. Mai wird es im kommenden Jahr die dritte Superbooth-Messe geben. Der Veranstaltungsort ist wie auch in diesem Jahr das FEZ in Berlin. Die ausgedehnten Räumlichkeiten des FEZ bieten genug Platz für die Aussteller unterschiedlichster Couleur. Es ist geplant, dass alle bislang vertretenen Firmen wieder hier ausstellen werden, aber auch neue Flächen für weitere Hersteller sollen geschaffen werden.

Es werden also wieder unzählige Hersteller von analogen und digitalen Synthesizer, Modularsystemen, Effektgeräten, DIY-Basteleien und Softwaren vor Ort sein. Ausgehend von den Erfahrungen aus diesem Jahr, können wir uns sicherlich schon jetzt auf die eine oder anderen Synthesizer-Premiere freuen.

Darüber hinaus bietet das FEZ-Gelände genügend Raum für nicht-synthetische Aktivitäten. Und so lässt es Andreas Schneider auch schon in seiner Ankündigung für die Superbooth 18 verlauten:

“.. it will definitely happen the very first weekend of May from 3rd til 5th and we will definitely have sunny weather by then and we are working on opening up the swimming pool, so bring funny hats, your sunglasses, bathing clothes, your partners and all the kids all you modularnerds and tastenfickers and lets have a good time again, please.”

Tickets für die Superbooth 18 sollen ab spätestens November erhältlich sein. Ein diesbezüglicher Frühbucher-Rabatt ist auch schon angekündigt.

Hier noch ein paar Eindrücke von der Superbooth 17: