@JohnDrum Geht nicht gegen das einzelne Plugin, sondern gegen die generelle Ausrichtung – vom Tool über das Kreativwerkzeug hin zum eigentlichen Hirn der Produktion/Komposition. Da kannste auch uralte Begleitautomaten schon fast mit einrechnen oder MusicMaker usw. Geschenkt!

Für Anfänger und Leute, die das mal so nebenher machen wollen, mag das noch irgendwo nachvollziehbar sein. Da wächst man irgendwann auch mal raus, wenn man es ernster meint. Aber hier wird einem ja was ganz anderes suggeriert. Lagfristig verlieren die Anwender nur, weil Grundfertigkeiten und Fähigkeiten, die sich ansonsten entwickeln, abstumpfen. Im Zentrum sehe ich da nichtmal pure musikhandwerkliche Fähigkeiten, sondern sich nicht mehr auf Intuition und Bauchgefühl beim Songwriting zu stützen. Auch Zufälle, Unfälle schaltet man so aus. Man klickt sich durch und entscheidet. Hätte man schon so in der Vergangenheit komponiert, komponieren können, wäre schon längst ein Stillstand eingetreten. Dieses würde zukünftig der Fall sein, wenn sich so eine Arbeitsweise zum Regelfall entwickelt.

Im Sport suchen wir die Herausforderung, loten die Grenze aus, überschreiten sie manchmal sogar…. in der Kunst/Musik wollen wir diese Limits nicht mehr ausloten?