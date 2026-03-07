Synth-Nerd Franz Kreimer haut ab sofort in die Tasten

Wenn ich mich vorstellen darf, mein Name ist Franz Kreimer, ich bin der neue Redakteur der Vintage-Redaktion von AMAZONA. Vermutlich kennen mich ein paar von euch von meinem YouTube-Kanal „Franz Kreimer Keys“, in dem ich Vintage-Keyboards vorstelle, oder von Facebook oder Instagram. In diesem, meinem ersten Artikel für die Vintage-Redaktion, möchte ich euch ein bisschen von mir erzählen, wie es zu meiner Leidenschaft für Vintage-Keyboards und Synthesizer kam.

Kurz & knapp Franz Kreimer Geboren 1972. Musiker und Lehrer Wohnhaft in Graz/Österreich Studium Saxofon (Klassik) und IGP Volksmusikinstrumente 17 Jahre Keyboarder der Ersten Allgemeinen Verunsicherung, 10 Jahre Keyboarder der Ausseer Hardbradler Als Live-Musiker in den verschiedensten Genres unterwegs, mehr als 3000 Auftritte bisher Eigener YouTube-Kanal Franz Kreimer Keys Synth- und Keyboard-Influencer auf Facebook und Instagram Seit März 2026 verantwortlicher Redakteur für Vintage bei amazona.de

ANZEIGE

Vintage-Redakteur Franz Kreimer

Liebe zu Synthesizern und zur Musik

Als die ersten Synthesizer auf den Markt kamen war ich noch ein kleines Kind. Ich bin Jahrgang 1972. Trotzdem kann ich mich erinnern, ich dürfte etwa zehn Jahre gewesen sein, wie sehr ich fasziniert war, wenn ich Synthesizer-Musik gehört habe. Die Art und Weise, wie Pink Floyd oder Jean Michel Jarre mit ihren Geräten Klänge produzierten, hatte für mich einfach etwas Magisches. Es fühlte sich an wie eine andere Welt auf einem fremden Planeten mit Raumschiffen und Robotern (möglicherweise hat die Band Kraftwerk das auch so gesehen). Ja, für mich war Synthesizer-Musik Weltraummusik.

Als ich mit elf Jahren eine längere Zeit krank im Bett liegen musste, konnte ich meine Eltern davon überzeugen, dass mich nur ein Keyboard wieder gesund machen würde. Ich bekam mein erstes: ein CASIO MT68. Das habe ich noch immer, auch die Originalschachtel.

Mit 14 Jahren kam ein Roland Alpha Juno-2 dazu, den ich einem Juno-106 vorgezogen habe, weil dieser kein Display besessen hatte – heute ist das schon fast ein Grund, um vom wahren Synth-Enthusiasten davongejagt zu werden. Den Juno habe ich verkauft, er musste für einen Korg M1 Platz machen.

Synthesizer-Sucht

Dem „Vintage-Wahn“ zur Gänze verfallen bin ich im Jahr 2002, als ich meinen Moog Prodigy kaufte. Dieser hatte zufällig einige Modifikationen an Bord und es wurde von den Vorbesitzern heftig daran „herumgepfuscht“. Ich wusste damals noch nicht, wie beschwerlich es sein kann, einen solchen „Bastlertraum“ wieder korrekt zum Laufen zu bringen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Die Preise für Vintage-Gear waren in den frühen Zweitausendern mehr als moderat. Zwar musste man für einen Roland Jupiter-8 auch damals schon um die 7.000,- Euro bezahlen, doch verglichen mit heute ist das ein Schnäppchen. Ein Jupiter-8 war mir damals zu teuer, ich habe angefangen, wieder jene Keyboards zu kaufen, die ich in den 90ern besessen hatte. Die damals neuen Geräte waren nun zu Vintage-Keyboards geworden.

ANZEIGE

So kamen ein Roland MKS-50 (Modulversion des Alpha Juno) und ein Korg M1Rex (Modulversion des KORG M1 mit größerem ROM-Speicher) ins Haus. Die Reise ging weiter mit Sequential Prophet-5 Rev. 3, den man damals noch unter 2.000,- Euro bekommen konnte, und einem KORG MS20. eBay wurde mein Dealer, denn es zeigten sich schon die ersten Anzeichen für eine Synthesizer-Sucht.

Mehr als nur Synthesizer

Aber nicht nur Synthesizer haben es mir angetan. Auch andere, mitunter sehr gewichtige Instrumente aus früheren Zeiten haben den Weg in mein Haus gefunden (ich habe deshalb immer nur in Häusern gewohnt, vorzugsweise mit großem Stauraum ebenerdig, nie in Wohnungen). Eine Hammond C3, ein Rhodes Mark II, ein Clavinet E7 und das ewige Sorgenkind Wurlitzer 200 wurden Teile meiner Sammlung.

Beim Wurlitzer-Piano frage ich mich bis heute, ob ich mit meinem Gerät einfach nur Pech hatte oder ob dieses einfach nicht zu den wirklich stabilen Instrumenten zählt. Vermutlich stimmt beides. Nicht umsonst hatten Supertramp stets drei Instrumente mit auf Tour, um immer auf ein funktionierendes Exemplar zurückgreifen zu können.

Meine Sammlung

Und so ist meine Sammlung bis heute auf rund 80 Geräte angewachsen. Verkauft habe ich nur eine Handvoll, von denen nur die, die für mich keine besondere Bedeutung mehr hatten. Meine Sammlung umfasst ältere „Damen“ und „Herren“ aus dem letzten Jahrtausend, es sind auch jüngere dabei. Alle zusammen würde ich als „Best of“ der letzten Jahrzehnte bezeichnen. Jedes Instrument bringt eine oder mehrere Besonderheiten mit sich, ich kann mich in jedem einzelnen Gerät verlieren und hemmungslos jammen. Diese Begeisterung möchte ich hier auf amazona.de gerne mit euch teilen.

Die Vintage Zukunft auf AMAZONA

So, wie wird nun die Zukunft der Vintage-Artikel aussehen? Es wird weiterhin in gewohnter Weise jeden Samstag mindestens ein Beitrag erscheinen. Weniger wird jedoch der technische Aspekt der Geräte im Vordergrund stehen, sondern mehr meine praktische Erfahrung als Musiker damit.

Das Rad kann man ja nicht mehr neu erfinden. Das zeigt ein Blick ins AMAZONA-Archiv, das Hunderte sehr guter und informativer Berichte über Vintage-Keyboards bereithält. Auch darauf werde ich zurückgreifen, wie gesagt aus der Sicht des Musikers. Quasi: mehr Praxis, weniger Museum.

Was wird sich ändern?

Es wird keine Einteilung mehr in Vintage Analog bzw. Vintage Digital geben. Alle Artikel erhalten zu Beginn einen Infokasten, in dem zusammengefasst wird, welche wichtigen Details in der jeweiligen Kiste stecken. Mir hat das bei den alten Keyboard-Magazinen immer sehr gut gefallen und das möchte ich auch hier so machen.

Weil Synthesizer, die 30 Jahre oder älter ist, schon mal von heute auf morgen den Geist aufgeben können, plane ich Interviews mit namhaften Synth-Schraubern, um euch mit deren Expertise darüber aufklären zu können, welche Probleme mit welchen Geräten auftreten können. Welche man also einfach und jederzeit reparieren kann und welche mitunter unwiderruflich in die ewigen Jagdgründe verbracht werden müssen.

Wichtig ist mir auch, in Tests oder Artikeln stärker das Thema „Alltagstauglichkeit“ der Geräte einzubringen.

Auch euch, die Leserschaft, werde ich mehr in die Vintage-Artikel einbinden. Ich möchte Menschen präsentieren, die mit Leidenschaft ihre Sammlung (ob klein oder groß) hegen und pflegen und sie fragen, ob und wie sie ihre Instrumente einsetzen. Es wird auch für mich von Interesse sein, von anderen Usern Erfahrungswerte zu bekommen. Denn niemand kann von sich behaupten, jeden Parameter eines jeden Synthesizers zu kennen.

Künftig wird es auch mehr Videos geben. Nicht nur Links zu schon vorhandenen YouTube-Kanälen, sondern auch Videos, speziell nur für die Story gemacht.

Meine Berichte sollen für jedermann verständlich sein. Technische Dinge lassen sich mittlerweile überall abfragen, ich möchte daher, wie schon ausgeführt, mehr meine persönliche Erfahrung im Umfang mit den Instrumenten einbringen. Ich werde euch berichten, mit welchen Instrumenten man noch immer die Bühne rocken kann oder welche sich im musikalischen Kontext auch bei heutigen Produktionen nach wie vor behaupten können (auch hier wieder: mehr Praxis, weniger Museum).

Patch des Monats

Es wird jeden Monat ein „Patch des Monats“ geben. Ich werde einen Sound präsentieren, der mich beim Zuhören begeistert und inspiriert hat. Lasst euch überraschen, es wird auf jeden Fall spannend. Nachdem ich bereits angekündigt habe euch einzubinden: Ihr werdet die Möglichkeit bekommen, eigene Patches einzusenden. Diese werde ich auf ausgewählten Synthesizern programmieren, um zu zeigen, wie unterschiedlich diese klingen oder vielleicht auch nicht.

Bei meinen Vergleichen von Vintage-Gear mit modernen Alternativen möchte ich der Frage nachgehen: Was ist Mythos und was ist Realität? Gibt es wirklich Synths, die nicht reproduzierbar sind? Und es wird einen Preis-Check geben, in dem ich die aktuellen Marktpreise anhand der Preise im Netz beziehungsweise durch aktuelle Käufe von Lesern vergleiche und aufzeige. Die beliebte Syntacheles-Liste ist nicht immer aktuell bzw. wurde lange nicht mehr gepflegt.

Noch kurz zur Begrifflichkeit: Um als Vintage zu gelten, sollte das Teil aus dem letzten Jahrtausend sein – wobei ich beim Ur-Microkorg eine Ausnahme machen würde (zwinker).

Getestet, beschrieben und begutachtet werden Synthesizer und Sampler, Drumcomputer, Effekte, Hammond, Rhodes, Wurlitzer, Clavinet beziehungsweise alles, was in diesen Bereich der elektromechanischen bzw. elektronisch unterstützenden Tasteninstrumente geht. Natürlich auch Orgeln, ich denke da an Yamaha Electone Serie oder Eminent 310 sowie String Machines. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ihr könnt die Liste aber gerne in den Kommentaren erweitern.

Wer meinen YouTube-Kanal kennt, der weiß, dass bei mir Humor auf keinen Fall zu kurz kommen darf. Und so sollen die Artikel hier nicht nur informieren, sondern in erster Linie unterhalten. Man muss nicht alles – und schon gar nicht sich selbst – immer so ernst nehmen.

Mit diesem neuen Job geht für mich in gewisser Weise ein Kindheitstraum in Erfüllung. Synthesizer und Keyboards waren immer schon meine große Leidenschaft, gern möchte ich diese mit euch teilen. Und nachdem ich aus Österreich, genauer gesagt aus Graz bin: Hoffentlich trennt uns nicht die gemeinsame Sprache.

So, nun freue ich mich auf gute Zusammenarbeit und wünsche euch weiterhin viel Spaß und Freude mit den Vintage-Seiten von AMAZONA.