Kommt der Schmidt Synthesizer virtuell zurück?
Schmidt Synthesizer Deck – weniger Information geht wohl wirklich nicht. Mit einem Teaser-Bild macht Herr Schmidt auf ein neues Produkt aufmerksam, das man auf der Superbooth 26 am Stand O295 sehen und hoffentlich auch hören kann.
Schmidt Synthesizer Deck
Der gewaltige Schmidt Synthesizer war ein Traum, dem sich wohl nur die wenigsten hatten erfüllen können. Nun soll dieser Traum virtuell wiederauferstehen, wie es das Teaser-Bild auf Facebook verkündet.
Was bedeutet das und was genau sehen wir dort? Das Deck wird zwar als dreidimensionales Gerät dargestellt, aber offenbar handelt es sich um ein Rendering, wie man es oft bei der Ankündigung eines Software-Instrumentes zu sehen bekommt. Das Kürzel „VI“ könnte man als „Virtual Instrument deuten“.
Ist Deck also nun ein Plug-in oder ein virtuell-analoges Pendant zum Schmidt Synthesizer? Die grafische Anzeige, die sich in einem ungewöhnlichen Format quer über die gesamte Oberfläche zieht, spricht doch eher gegen Hardware – obwohl es natürlich reizvoll wäre. Doch dann sind das Handräder und ein Joystick, was wiederum gegen ein Plug-in spräche.
Was meint ihr: Ist Schmidt Synthesizer Deck Hard- oder Software? Das Amazona.de-Team wird am Donnerstag auf alle Fälle am Schmidt-Stand vorbeischauen. Dann können wir euch mehr berichten.
Na, da bin ich mal gespannt.
Mein Tipp:
Standalone Virtual Analog Synth mit Touch Screen
design kostet…okay eye ißt mit🙂
aber muß 3d sein? innere werte wenn die gut sind dann
kaufe ich. ich hab lieber schlicht aber kann feuerwerk werden.
naja…hört sowieso niemand😁
Ich sage Softwareprodukt. Es ist branchenüblich, das Softwaresynthesizer immer als (nur grafische) 3D Hardware abgebildet werden. Den Sinn dahinter kann man nur munkeln. Ich verstehe es auch nicht wirklich! Aber anstatt Vituell-Analog, was natürlich der Burner wäre, denke ich eben eher an SW. Dem Zeitgeist würde es auch entsprechen. VA ist aktuell ein wenig mau mit Ausnahmen wie Kyra. Aber so ein richtig schöner großer Tasten-VA wäre mal wieder eine echte Bereicherung. Meiner Ansicht nach eines der besten Synthesizerarten. Hands-On Regler und dennoch alle Vorteile der Digitalisierung. Virus und auch der JP-8000 machten es vor wie es gehen kann. Ich würde definitiv schwach werden. GAS lässt grüßen.