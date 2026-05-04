Kommt der Schmidt Synthesizer virtuell zurück?

Schmidt Synthesizer Deck – weniger Information geht wohl wirklich nicht. Mit einem Teaser-Bild macht Herr Schmidt auf ein neues Produkt aufmerksam, das man auf der Superbooth 26 am Stand O295 sehen und hoffentlich auch hören kann.

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Schmidt Synthesizer Deck

Der gewaltige Schmidt Synthesizer war ein Traum, dem sich wohl nur die wenigsten hatten erfüllen können. Nun soll dieser Traum virtuell wiederauferstehen, wie es das Teaser-Bild auf Facebook verkündet.

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Was bedeutet das und was genau sehen wir dort? Das Deck wird zwar als dreidimensionales Gerät dargestellt, aber offenbar handelt es sich um ein Rendering, wie man es oft bei der Ankündigung eines Software-Instrumentes zu sehen bekommt. Das Kürzel „VI“ könnte man als „Virtual Instrument deuten“.

Ist Deck also nun ein Plug-in oder ein virtuell-analoges Pendant zum Schmidt Synthesizer? Die grafische Anzeige, die sich in einem ungewöhnlichen Format quer über die gesamte Oberfläche zieht, spricht doch eher gegen Hardware – obwohl es natürlich reizvoll wäre. Doch dann sind das Handräder und ein Joystick, was wiederum gegen ein Plug-in spräche.

Was meint ihr: Ist Schmidt Synthesizer Deck Hard- oder Software? Das Amazona.de-Team wird am Donnerstag auf alle Fälle am Schmidt-Stand vorbeischauen. Dann können wir euch mehr berichten.