Schmidt Synthesizer als 2 Plug-ins

Gestern noch ein kleines Rätsel , heute gibt es nun die ersten Informationen zu gleich zwei neuen Produkten: dem Synthesizer Plug-in Schmidt Vi und dem Player-Instrument Schmidt deck. Schmidt Synthesizer geht also in Richtung Software und wird beide Instrumente auf der Superbooth 26 am Stand O295 präsentieren.

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Schmidt Vi – analoger Poly-Synthesizer als Plug-in

Der gewaltige Schmidt Synthesizer war ein Traum, dem sich wohl nur die wenigsten hatten erfüllen können. Dieser Traum wird nun virtuell wiederauferstehen und somit auch für Musiker mit kleinem Budget erreichbar sein.

Das Plug-in Schmidt Vi wurde in Zusammenarbeit mit UJAM entwickelt. Übrigens: UJAM wird auf der Superbooth eine neue Engine vorstellen, mit der 3rd-Party-Entwickler eigene Plug-ins umsetzen können.

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Der Software-Synthesizer Vi ist eine vollständige Umsetzung des analogen Hardware-Boliden. Laut Entwickler soll das Plug-in klanglich dem Vorbild ebenbürtig sein. Wer die Ansprüche von Stefan Schmidt kennt, weiß, dass solch eine Aussage nicht leichtfertig gemacht wird.

Schmidt deck ist ebenfalls ein Plug-in, auch wenn das Teaser-Bild ein 3D-Rendering zeigt. Es handelt sich um ein Player-Instrument, das Sounds des Synthesizers abspielen kann, aber ein wesentlich vereinfachtes, vom Minimoog inspiriertes Interface besitzt.

Schmidt Vi und Schmidt deck werden in den Formaten VST3, AU und AAX verfügbar sein. Die Verfügbarkeit wird grob mit Mitte 2026 angegeben. Das Amazona.de-Team wird am Donnerstag auf alle Fälle am Schmidt-Stand vorbeischauen. Dann können wir euch mehr berichten.