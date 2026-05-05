Schmidt Synthesizer als 2 Plug-ins
Gestern noch ein kleines Rätsel , heute gibt es nun die ersten Informationen zu gleich zwei neuen Produkten: dem Synthesizer Plug-in Schmidt Vi und dem Player-Instrument Schmidt deck. Schmidt Synthesizer geht also in Richtung Software und wird beide Instrumente auf der Superbooth 26 am Stand O295 präsentieren.
Schmidt Vi – analoger Poly-Synthesizer als Plug-in
Der gewaltige Schmidt Synthesizer war ein Traum, dem sich wohl nur die wenigsten hatten erfüllen können. Dieser Traum wird nun virtuell wiederauferstehen und somit auch für Musiker mit kleinem Budget erreichbar sein.
Das Plug-in Schmidt Vi wurde in Zusammenarbeit mit UJAM entwickelt. Übrigens: UJAM wird auf der Superbooth eine neue Engine vorstellen, mit der 3rd-Party-Entwickler eigene Plug-ins umsetzen können.
Der Software-Synthesizer Vi ist eine vollständige Umsetzung des analogen Hardware-Boliden. Laut Entwickler soll das Plug-in klanglich dem Vorbild ebenbürtig sein. Wer die Ansprüche von Stefan Schmidt kennt, weiß, dass solch eine Aussage nicht leichtfertig gemacht wird.
Schmidt deck ist ebenfalls ein Plug-in, auch wenn das Teaser-Bild ein 3D-Rendering zeigt. Es handelt sich um ein Player-Instrument, das Sounds des Synthesizers abspielen kann, aber ein wesentlich vereinfachtes, vom Minimoog inspiriertes Interface besitzt.
Schmidt Vi und Schmidt deck werden in den Formaten VST3, AU und AAX verfügbar sein. Die Verfügbarkeit wird grob mit Mitte 2026 angegeben. Das Amazona.de-Team wird am Donnerstag auf alle Fälle am Schmidt-Stand vorbeischauen. Dann können wir euch mehr berichten.
Na, da bin ich mal gespannt.
Mein Tipp:
Standalone Virtual Analog Synth mit Touch Screen
design kostet…okay eye ißt mit🙂
aber muß 3d sein? innere werte wenn die gut sind dann
kaufe ich. ich hab lieber schlicht aber kann feuerwerk werden.
naja…hört sowieso niemand😁
Ich sage Softwareprodukt. Es ist branchenüblich, das Softwaresynthesizer immer als (nur grafische) 3D Hardware abgebildet werden. Den Sinn dahinter kann man nur munkeln. Ich verstehe es auch nicht wirklich! Aber anstatt Vituell-Analog, was natürlich der Burner wäre, denke ich eben eher an SW. Dem Zeitgeist würde es auch entsprechen. VA ist aktuell ein wenig mau mit Ausnahmen wie Kyra. Aber so ein richtig schöner großer Tasten-VA wäre mal wieder eine echte Bereicherung. Meiner Ansicht nach eines der besten Synthesizerarten. Hands-On Regler und dennoch alle Vorteile der Digitalisierung. Virus und auch der JP-8000 machten es vor wie es gehen kann. Ich würde definitiv schwach werden. GAS lässt grüßen.
@Filterpad Bin da voll deiner Meinung. VA kann auch wirklich sehr viel Spass machen.. Vorallem alle Werte extern steuerbar ist auch wirklich ein Pluspunkt.
Da die Superbooth nicht unbedingt der Anlass ist, Softwaresynths vorzustellen, würde ich auf eine ganz normale Desktopversion des Schmidt tippen. Da aber in der Werbung „The Virtual Recreation of a Dream“ steht, tippe ich darauf, dass Filterpad richtig liegt. Der Schmidt als Software, wer’s braucht.
Also ich hätte mich echt gefreut, wenn der kleine Synthi im Render als Hardware geben würde… Irgendwie finde ich das Design mega…
Klar die Anzahl der Regler ist wenig im Gegensatz zum großen Boliden, aber die Grafik finde ich Klasse…
denke auch software like tyrell synth aber schöne studie.
war gedacht schmitt auch als lite variante‘? so er
mehr user erreichen kann durch abgespeckte series. klang war doch
sehr schön.🙂
@Viertelnote Thirza, Wird man hier erfahren wenn in zwei Tagen die Superbooth gestartet ist. 😊
@Filterpad 👍martin ich gespannt bin…
so ich meine dieses jahr so interesant wie noch nie…