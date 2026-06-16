Talkback-Mikrofon in neuen Farbvarianten

sE Electronics bringt neue Farbvarianten seines beliebten Talkback-Mikrofons V7 PTT auf den Markt. Neben der bekannten Standardausführung ist das dynamische Push-to-Talk-Mikrofon ab sofort auch in Gold, Nickel und als Vintage Edition in Grün erhältlich. Technisch bleibt alles beim Alten, optisch gibt es nun aber mehr Auswahl für den Live-Einsatz. Gedacht ist das sE Electronics V7 PTT für Situationen, in denen die Kommunikation zuverlässig und vor allem schnell funktionieren muss. Also beispielsweise am FOH-Platz, im Monitorbereich, bei Theaterproduktionen, in Broadcast-Umgebungen oder in fest installierten Beschallungsanlagen.

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sE Electronics V7 PTT mit neuen Farbvarianten

Das sE Electronics V7 PTT basiert auf den bekannten V7-Mikrofonen und wurde speziell für Talkback-Anwendungen entwickelt. Die nicht rastende Push-to-Talk-Taste aktiviert das Mikrofonsignal nur, solange sie gedrückt wird. Das ist im Live-Alltag praktisch, weil ein versehentlich offenes Talkback-Mikrofon so deutlich unwahrscheinlicher wird.

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Außerdem unterstützt die Supernieren-Charakteristik eine gezielte Sprachübertragung und hilft dabei, störende Geräusche auf dem Mikrofonsignal zu verringern. Damit eignet sich das Mikrofon besonders für laute Umgebungen und Produktionsplätze, bei denen eine gute Verständlichkeit im Vordergrund steht.

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Talkback-Mikrofon in Gold, Nickel und Vintage Green

Die Gold-Version ist sicher die auffälligste der drei neuen Ausführungen und dürfte vor allem dann interessant sein, wenn das Mikrofon sichtbar sein soll. Die Nickel-Ausführung wirkt optisch etwas schlichter, während die Vintage Edition mit dem grünlichem Gehäuse einen Look mitbringt, den man eher von klassischen Studiogeräten kennt.

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Bei der Ausstattung bleibt es bei den bekannten Merkmalen des sE Electronics V7 PTT. Dazu gehören beispielsweise ein robustes Metallgehäuse, ein integrierter Popfilter, eine elastische Kapsellagerung, ein vergoldeter XLR-Anschluss und Mikrofonklemme, Tasche, Windschutz und Gewindeadapter als Zubehör.

Preise der neuen Farbvarianten

Die neuen Varianten des sE Electronics V7 PTT sind bereits verfügbar. Während die originale schwarze Ausführung von 2024 bei einem Preis von 149,– Euro liegt, kosten die Nickel- und Vintage-Varianten 189,– Euro. Die Gold-Version kann für 239,– Euro gekauft werden. Mehr Informationen zu den Mikrofonen gibt es auf der Website des Herstellers und beim Musikhaus Thomann.