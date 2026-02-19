ANZEIGE
Neue Mikrofonklemmen und Windschutze

19. Februar 2026
sE Electronics mit neuem Zubehör (Quelle: seelectronics.com)

sE Electronics mit neuem Zubehör (Quelle: seelectronics.com)

sE Electronics hat sein Zubehörportfolio überarbeitet und stellt eine Reihe von neuen und optimierten Mikrofonklemmen und Windschutzen für Mikrofone vor. Die Produkte sind für unterschiedliche Einsatzbereiche auf der Bühne gedacht und sollen vor allem im täglichen Einsatz Verbesserungen mit sich bringen. Ein Teil des Zubehörs wird in Zukunft direkt mit ausgewählten Mikrofonen ausgeliefert, ist aber auch separat erhältlich.

Neue Mikrofonklemmen von sE Electronics

sE Electronics mit neuem Zubehör (Quelle: seelectronics.com)

Quelle: seelectronics.com

Im Bereich der Mikrofonhalterungen hat der Hersteller mehrere Lösungen neu aufgelegt: Der MC01 ist für das Richtmikrofon sE Electronics sE 6160 gedacht und kann außerdem Zubehör wie beispielsweise Vorverstärker der DM-Serie aufnehmen.

Der MC03 wurde speziell für die Gesangsmikrofone der V-Serie entwickelt und soll im Touring-Alltag mehr Stabilität und Robustheit liefern.

Ergänzt wird das Angebot durch den DM PRO CLIP, der verschiedene Montageoptionen für Geräte der DM-Serie bietet. Dank einer Bohrung auf der Unterseite der Klemme kann der DM PRO CLIP auf Oberflächen angeschraubt werden. Insgesamt zielen die neuen Mikrofonklemmen auf eine stabilere Bauweise ab als die Vorgängerversionen.

sE Electronics mit neuem Zubehör (Quelle: seelectronics.com)

Quelle: seelectronics.com

Überarbeitete Windschutze

Auch bei den Windschutzen gibt es Neuerungen: Der WS07 ist für die Gesangsmikrofone der V-Serie ausgelegt, während der WS12 für die Bändchenmikrofon-Modelle VR1 und VR2 angepasst wurde.

sE Electronics mit neuem Zubehör (Quelle: seelectronics.com)

Quelle: seelectronics.com

Mit dem WS44 spricht sE Electronics die Anwender von Großmembran-Kondensatormikrofonen wie dem sE4400 an. Verbessert wurden bei diesem Windschutz die Passform und das Material, was sich laut Hersteller vor allem im täglichen Einsatz bemerkbar machen soll.

Breite Ausrichtung des Zubehörs

Das neue Zubehör von sE Electronics deckt viele Anwendungsbereiche für Bühnenmikrofone ab. Der Hersteller konzentriert sich damit weniger auf neue Produktkategorien, sondern eher auf eine gezielte Verbesserung des bestehenden Sortiments. Das neue Zubehör sollte in Kürze im Handel verfügbar sein. Mehr Infos gibt es auf der Seite des Herstellers.

