Neues 2x12 Zoll Topteil für hohe Pegel und kräftige LowMids

SEEBURG acoustic line hat mit der K30 ein neues Topteil für professionelle Beschallungsaufgaben vorgestellt. Das System richtet sich vor allem an Anwender aus den Bereichen Livesound, Clubtechnik, Vermietung und Festinstallation, die viel Leistung, eine kontrollierte Abstrahlung und einen kräftigen unteren Mittenbereich suchen.

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SEEBURG K30 mit 2×12 Zoll Bestückung

Die SEEBURG K30 ist mit zwei 12-Zoll-Neodym-Treibern und einem 1,4-Zoll-Neodym-Hochtontreiber ausgestattet. Der Hersteller nennt eine Belastbarkeit von 1300 Watt AES und 4000 Watt Peak. Der maximale Schalldruck liegt bei 137 dB SPL und der nutzbare Frequenzbereich reicht von 70 Hz bis 18 kHz. Ein Schwerpunkt liegt auf dem LowMid-Bereich, denn genau dort braucht ein Topteil Reserven, wenn es mit kräftigen Subwoofern kombiniert wird. Mit 32 kg ist die neue SEEBURG K30 für ihre Leistungsklasse noch gut beweglich. Beim Transport und dem Positionieren vor Ort helfen vier Griffe.

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Drehbares Horn für 60 oder 90 Grad Abstrahlung

SEEBURG bietet die K30 in zwei Ausführungen an: Zur Auswahl stehen 60 x 50 Grad und 90 x 50 Grad Abstrahlung. Außerdem lässt sich das Horn drehen, sodass der Lautsprecher sowohl hochkant als auch liegend, beziehungsweise horizontal hängend, eingesetzt werden kann. Damit kann die SEEBURG K30 je nach Raum und Anwendung angepasst werden. Die 90-Grad-Version eignet sich beispielsweise eher für breitere Publikumsflächen, während die 60-Grad-Variante bei größeren Distanzen oder stärker gerichteter Beschallung von Vorteil sein dürfte.

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Zubehör für Flug, Groundstack und Installation

Für den Einsatz auf der Bühne, im Club oder bei Festinstallationen ist die SEEBURG K30 mit zehn M10-Flugpunkten und einem 35-mm-Stativflansch ausgestattet. Passendes Zubehör bietet der Hersteller unter anderem mit dem MultiRigg, dem MultiTilt, einer Tasche und einem passenden Flightcase für zwei K30-Lautsprecher an.

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Der neue Lautsprecher eignet sich damit als leistungsstarkes Pointsource-Topteil für Anwendungen, bei denen ein kompaktes Standardsystem nicht mehr ausreicht und ein Line Array noch nicht nötig oder zu aufwendig wäre. Mehr Informationen zum Produkt gibt es auf der Herstellerseite und außerdem bald in einem ausführlichen AMAZONA-Testbericht, für den die neuen SEEBURG K30 bei einem Live-Event genutzt und getestet werden.