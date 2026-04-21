Neuer geschlossener Kopfhörer von Sennheiser

Mit dem HD 480 PRO bringt Sennheiser einen neuen geschlossenen Kopfhörer für Studio- und Live-Anwendungen auf den Markt. Laut Hersteller behebt er die beiden häufigsten Schwachstellen geschlossener Kopfhörer: So soll er eine präzise Basswiedergabe bieten, dazu einen hohen Komfort für ein breites Einsatzgebiet – ob im Studio, in Live-Umgebungen oder unterwegs beim Aufnehmen oder Monitoring. Die wichtigsten Informationen zum Sennheiser HD 480 Pro haben wir euch in dieser News zusammengestellt, ein Test des Kopfhörers folgt in den nächsten Wochen.

Sennheiser HD 480 Pro

Bei geschlossenen Kopfhörern ist eine gute Wiedergabe der tiefen Frequenzen in der Regel schwer zu erreichen. Genau hier setzt Sennheiser mit seinem neuen HD 480 PRO an und möchte den Bassbereich genau und realistisch abbilden.

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Der Kopfhörer bietet eine mehrstufige passive Geräuschabschirmung sowie bequeme Ohrpolster mit weichen Aussparungen für Brillenbügel. Eine Reihe von Designmaßnahmen – zusammengefasst unter dem Begriff „Vibration Attenuation System“ – eliminieren laut Sennheiser unerwünschte Vibrationen, Reflexionen und Verzerrungen und bewahren einen klaren Klang. Ultraleichte Schwingspulen sollen beim Sennheiser HD 480 PRO dazu für eine sehr dynamische Wiedergabe sorgen.

Wie sein offenes Pendant, der HD 490 PRO, nutzt auch der HD 480 PRO mehrere patentierte Technologien von Sennheiser:

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Spezielle Achsengeometrie: Dank seines Designs passt sich der Kopfhörer optimal an den Kopf an und gewährleistet unabhängig von der Kopfform einen gleichmäßigen Anpressdruck.

Komfortzone für Brillenträger: Die Ohrpolster drücken nicht auf die Bügel der Brille, sondern verfügen über eine weiche Nut, die gleichzeitig für eine gute Abdichtung und hohen Tragekomfort sorgt.

Unterdrückung von Kabelgeräuschen: In der Nähe der Ohrmuschel sorgen die Wendel des Kopfhörerkabels dafür, dass der HD 480 PRO von Körperschall- und Kabelgeräuschen entkoppelt wird – etwa wenn das Kabel gegen den Schreibtisch schlägt.

Um sich an unterschiedliche Setups anzupassen, kann das abnehmbare Kabel links oder rechts in den Sennheiser HD 480 PRO gesteckt werden.

Die technischen Daten des HD 480 PRO:

Kopfhörerart: geschlossen

​Ohranschluss: ohrumschließend

​Wandlerprinzip: dynamisch

​Wandlerdurchmesser: 38 mm

​Frequenzgang: 3 bis 28.700 Hz (-10 dB)

​Empfindlichkeit: 107 dB SPL (bei 1 kHz/1 Vrms); 98 dB (bei 1 kHz, 1 mW)

​Max. Schalldruckpegel: 130 dB (1 kHz, 5 % THD)

​Klirrfaktor: <0,5 % (bei 1 kHz, 100 dB SPL)

​Impedanz: 130 Ohm (1 kHz)

​Nennleistung: 300 mW (100 h, Rauschen gemäß IEC 60268)

​Gewicht: 272 g (ohne Kabel)

Der Sennheiser HD 480 PRO ist ab sofort zum Preis von 399,- Euro erhältlich. Ausgeliefert wird er mit einem Satz Ohrpolster, einem drei Meter langen Spiralkabel und einer Transporttasche.

Wer eine etwas hochwertigere Aufbewahrungsmöglichkeit wünscht, kann alternativ zum HD 480 PRO Plus greifen. Anstatt der Transporttasche ist hier ein Case enthalten. Der Preis liegt mit 439,- Euro etwas über der Standard-Version des HD 480.