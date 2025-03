Musikgenuss, Gaming oder Homestudio?

Die Kopfhörer von Sennheiser sind in die zwei Sparten „Studio“ und „Consumer“ eingeteilt, wobei wir in unseren Tests bereits öfters festgestellt haben, dass die Consumer-Kopfhörer nicht nur für den HiFi-Einsatz bzw. das reine Musik hören geeignet sind, sondern ihre Berechtigung durchaus auch im Tonstudio haben. Mit dem Sennheiser HD 550 kommt nun ein Kopfhörer auf den Markt, der offiziell für „Musikliebhabe und Gamer“ geeignet ist.

Sennheiser HD 550

Das Herzstück des HD 550 ist der eigens entwickelte 38-mm-Schallwandler, der in der Sennheiser Fabrik in Tullamore, Irland, hergestellt wird. Laut Hersteller soll dieser vor allem für einen klaren Sound im Frequenzbereich von 6 Hz bis 39,5 kHz sorgen. Und das bei einer Gesamtverzerrung von weniger als 0,2 Prozent. Die Impedanz gibt Sennheiser mit vergleichsweise hohen 150 Ohm an.

ANZEIGE

Das offene Design des Kopfhörers setzt auf ein neues Akustikgewebe, das den Klang möglichst frei ans Ohr des Hörers bringen und gleichzeitig die Schallwander schützen soll. Die abgewinkelte Ausrichtung der Schallwandler soll dazu für einen weitläufigen Sound sorgen. Der HD 550 wird von Sennheiser klanglich mit „druckvollen Bässen und kristallklare Transienten mit neutralen Mitten beworben.

ANZEIGE

Mit einem Gewicht von 237 Gramm gehört der HD 550 zu den leichteren Kopfhörern und ist mit einem weichen Kopfbügel und Ohrmuschelabdeckungen aus Metallgewebe ausgestattet.

Wie alle anderen Modelle der 500er-Serie ist auch der HD 550 modular aufgebaut, so dass sich Kabel und Ohrpolster leicht austauschen lassen. Er wird mit einem 1,8 Meter langen Kabel geliefert, das über einen 3,5-mm-Stereo-Klinkenstecker mit 6,35-mm-Adapter verfügt und so mit einer Vielzahl unterschiedlicher Geräte kompatibel ist. Eine Reihe zusätzlicher Kabel sind separat erhältlich.

​Der Sennheiser HD 550 kann ab sofort vorbestellt werden und wird in der ersten Aprilwoche zu einem Preis von 299,- Euro erhältlich sein.