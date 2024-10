Sennheiser MD 421 Kompakt, Studiomikrofon

MD 421-Sound im kompakten Format

Es heißt, wer Musik gehört hat, hat wahrscheinlich das MD 421 gehört, ein Sennheiser-Mikrofon, das in den letzten sechs Jahrzehnten bei unzähligen Auftritten und Produktionen zum Einsatz kam. Jetzt bringt Sennheiser das MD 421 Kompakt auf den Markt und bietet damit nach eigenen Aussagen das „Beste aus MD 421 und MD 421-II in einem platzsparenden Gehäuse“ an.

Sennheiser MD 421 Kompakt

Bereits im Jahr 1960 wurde das Original MD 421 eingeführt und hat sich in all den Jahren als Studio- und Gesangsmikrofon, aber auch bei Rundfunkanstalten bewährt. Der Nachfolger, das Sennheiser MD 421-II kam 1998 auf den Markt und wurde und wird vorwiegend bei Schlagzeugen, Gitarrenverstärkern und Blechblasintrumenten eingesetzt. Mit dem MD 421 Kompakt möchte Sennheiser nun den gleichen Klang bieten und die Fähigkeit hohe Schalldruckpegel zu bewältigen – allerdings in einer deutlich kompakteren Form.

ANZEIGE

Um das MD 421 Mikrofon in ein kompakteres Design zu bringen und dabei die Großmembrankapsel und den Klang des viel größeren MD 421-II beizubehalten, wurde der Bass-Roll-off-Schalter weggelassen. Laut Sennheiser-Entwickler wird diese Funktion mittlerweile von Mischpulten und DAWs übernommen und spielt direkt am Mikrofon keine entscheidende Rolle mehr. Durch den Verzicht konnte man entsprechend auf ein kleineres Gehäuse umsatteln.

Klanglich erzielt das MD 421 Kompakt laut Sennheiser die gleiche Wiedergabequalität wie MD 421 und MD 421-II. Der Frequenzgang des Mikrofons gibt der Hersteller mit 30 Hz bis 17 kHz an und ein Bassrohr im Mikrofongehäuse soll für eine „präzise, erweiterte Tieftonwiedergabe“ sorgen. Zudem soll das MD 421 Kompakt eine hohe Rückkopplungssicherheit sowie Diffusschalldämpfung bieten.

ANZEIGE

​Die Stativaufnahme des MD 421 Kompakt wurde komplett neu gestaltet und ist nun Teil des Mikrofongehäuses für eine einfache Montage. Es verfügt über einen robusten Rahmen mit Einsprache aus Edelstahl und vergoldete XLR-3-Kontakte. Ein inneres Schutzgehäuse reduziert die Belastung durch Staub und Feuchtigkeit.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

​Das MD 421 Kompakt ist ab sofort für 277,- Euro erhältlich, die Version fürs Schlagzeug wird komplett mit einer MZH Schlagzeugklemme geliefert und kostet 299,- Euro (UVP). Die MZH Schlagzeugklemme ist auch separat für 19,- Euro (UVP) erhältlich. Das MD 421-II wird neben dem MD 421 Kompakt weiterhin im Portfolio bleiben.