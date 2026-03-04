ANZEIGE
Sennheiser MD 9235, Mikrofonkapsel

Sennheiser bringt beliebte Gesangs-Kapsel zurück

4. März 2026
Sennheiser MD 9235, Mikrofonkapsel (Quelle: Sennheiser)

Sennheiser nimmt eine bekannte Gesangs-Mikrofonkapsel zurück ins Programm auf, deren Herstellung vor knapp sechs Jahren eingestellt wurde. Die dynamische Mikrofonkapsel Sennheiser MD 9235 war lange Zeit bei professionellen Live-Produktionen im Einsatz und hat sich dort einen sehr guten Ruf erarbeitet. Die Entscheidung zur Neuauflage kommt nicht zufällig, denn viele Tontechnikern aus dem Live-Bereich haben sich über Jahre hinweg gewünscht, dass diese Kapsel endlich wieder verfügbar wird.

Bewährte Kapsel Sennheiser MD 9235 ist zurück

Ein zentrales Merkmal der Kapsel ist die besonders leichte Aluminium-Kupfer-Schwingspule. Dank dieser Konstruktion ist ein sehr schnelles Ansprechverhalten und eine präzise Wiedergabe von Stimmen möglich. In der Praxis bedeutet das vor allem eine gut verständliche Abbildung von Gesangs- und Sprechstimmen, die sich auch in lauten Bühnensituationen durchsetzen können.

Die Kapsel arbeitet mit einer Nierencharakteristik, wodurch seitlich und von hinten einfallender Schall und das Übersprechen von Instrumenten deutlich reduziert wird. Für viele Live-Techniker ist genau das einer der Gründe, warum die Kapsel über Jahre hinweg so beliebt war.

Sennheiser MD 9235 mit aktuellen Wireless-Systemen

Die Kapsel ist Teil des modularen Kapselsystems von Sennheiser und lässt sich deshalb mit verschiedenen drahtlosen Handsendern kombinieren. Dazu gehören unter anderem Systeme der Digital-6000- und Digital-9000-Serie und mehrere Modelle aus der EW-Reihe. Die Kapsel lässt sich also problemlos in bestehende Systeme integrieren und bringt daher eine gewisse Flexibilität für den Touring-Alltag mit. Der Preis liegt laut Hersteller bei 599,- Euro.

