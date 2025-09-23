Sequential Fourm, polyphoner Analog-Synthesizer

Mit DNA von Prophet-5 & Pro One
Sequential Fourm kann seine Vintage-Wurzeln nicht verleugnen. Struktur, Schaltung und Panel verweisen eindeutig auf die zwei Klassiker Prophet-5 und Pro One. Doch Fourm lässt sich viel einfacher unter den Arm nehmen, seine Tastatur erzeugt polyphonen Aftertouch und günstiger ist er allemal.
Sequential Fourm – polyphon & Poly-AT
Zum Prophet-5 fehlt zwar eine Stimme, doch ansonsten kann sich Fourm ganz klar mit dem Vintage-Synthesizer messen. Der analoge Signalpfad verfügt über zwei VCOs mit PWM und Sync, ein 24 dB Tiefpass-Filter, das mit einer Bass-Kompensation ausgestattet wurde und einen Feedback-Weg mit Overdrive.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mit zwei ADSR-Hüllkurve und einem LFO stehen die klassischen Modulatoren zur Verfügung, die über eine kleine Matrix geroutet werden. Die Matrix wurde vom Pro One „abgeguckt“ und ermöglicht ein sehr fixes Routing und Einstellen der Modulationstiefe, sodass man es sogar während des Spielens ändern kann.
Auch ein Arpeggiator ist mit an Bord. Dieser lässt sich sogar wie ein einfacher Sequencer programmieren und erlaubt dabei sogar, die Glide-Funktion pro Step zu aktivieren. Sequential meint, dass damit auch Basslines à la TB-303 möglich sind.
Die übersichtliche Bedienung folgt dem Knob-per-Function-Prinzip. Außerdem verfügt Fourm über ein Display, mit dem die Speicherplätze und Systemeinstellungen angezeigt werden.
Das Gehäuse besteht aus Metall und sollte somit auch einen regelmäßigen Transport überstehen. Eine Besonderheit ist die von Sequential speziell entwickelte Tastatur mit 37 Slim-Keys, denn diese erzeugt polyphonen Aftertouch.
Sequential Fourm verfügt über MIDI-I/O/T (5-Pin DIN) und USB-C. Es kann ein Pedal oder Fußschalter angeschlossen werden und neben dem Main Out ist auch ein separater Kopfhörerausgang vorhanden.
Geht es nur mir so oder ist der Preis deutlich zu nah am Take 5 angesetzt? Der hat nicht nur eine Stimme mehr, sondern auch Effekte und noch einiges mehr, oder? Hm, mir ist nicht klar, wer mit diesem neuen Teil angesprochen werden soll? Diejenigen, die sich keinen Prophet-5 leisten können oder wollen?
@Everpure Der Take 5 ist ja mehr als 50% teurer mit den 550€ Mehrkosten.
Der wird wohl als günstiger Einstieg in den Sequential Sound gedacht sein oder halt als Bühnengerät, kostet wenig und ist leichter als der große Bruder, der daheim im Studio bleibt.
@oneOeight Sequential-To-Go sozusagen…? 🤔🙂
@Codeman1965 Aber der große Becher. Der kleine ist der Take5.
@Everpure Vermutlich erstens das und natürlich als Gegenpol zum Messenger, wenn auch nicht vergleichbar, außer der Preiskategorie. Aber die Unterschiede Take5 vs. Fourm werden garantiert spannend. Erst war ich enorm begeistert, aber ich denke mir ist er etwas zu simple in Sachen Ausführung und Spielhilfen. Den Grundklang bekommt man auch anderweitig hin. Aber gut das Sequential wieder am Start ist nach dem Tode Dave. Glaub der erste Synthesizer aus dem Hause ohne sein mitwirken. Beim Take5 war er noch dabei und es war sein letzter. Sollte ein Synthesizer erscheinen, ein Mix aus Pro2/Pro3 und dem hier vorgestellten Fourm, dann schlage ich garantiert zu. So wird IMO nur der Grundklang verkauft.
@Filterpad ja, bin froh den messenger nicht gekauft zu haben.
4 stimmig um den Preis? interessant 😃
@Numitron Ohhhh, was für interessante Neuigkeiten. Dann wird es dieser werden. ;)
949,– für einen Sequential preislich interessant. ABER, nur 4 Stimmen und keine Effekte. Das ist doch etwas zu wenig für 949,–.
Wow.. Moog und Sequential greifen Uli an :-)
Und ich guck neulich nach einer gebrauchten Pro One :-)
Some Hard Facts:
Two Prophet-5 lineage analog oscillators per voice
All oscillators have simultaneously selectable waveforms, including the LFO
Oscillator B supports low frequency modes for use as polyphonic LFO modulation
Classic Prophet-style Sync
Variable square wave pulse width per oscillator (PWM)
4-Pole resonant lowpass filter drawn from the Prophet-5, revs 1 & 2
Filter enhanced with bass compensation for thick sounds even with high resonance
Filter can be driven into self-oscillation with the resonance control
Filter Keyboard tracking: quarter, half, full
Feedback with an aggressive drive circuit for extra edge
White, pink, and violet Noise types allow for greater sonic variation
Four-stage (ADSR) filter envelope generator for tone shaping and assignable modulation
Four-stage (ADSR) Amp envelope generator for volume shaping
Velocity modulation of envelope amounts for dynamic performance
One global LFO for creating movement in the sound
Seven LFO wave shapes: sine, sawtooth, reverse sawtooth, square, S/H (sample and hold), Noise, and DC
LFO can synchronize to tempo at different step values
Four LFO wave shapes can be selected simultaneously for complex modulations