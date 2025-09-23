Sequential Fourm, polyphoner Analog-Synthesizer

Mit DNA von Prophet-5 & Pro One

Sequential Fourm kann seine Vintage-Wurzeln nicht verleugnen. Struktur, Schaltung und Panel verweisen eindeutig auf die zwei Klassiker Prophet-5 und Pro One. Doch Fourm lässt sich viel einfacher unter den Arm nehmen, seine Tastatur erzeugt polyphonen Aftertouch und günstiger ist er allemal.

Sequential Fourm – polyphon & Poly-AT

Zum Prophet-5 fehlt zwar eine Stimme, doch ansonsten kann sich Fourm ganz klar mit dem Vintage-Synthesizer messen. Der analoge Signalpfad verfügt über zwei VCOs mit PWM und Sync, ein 24 dB Tiefpass-Filter, das mit einer Bass-Kompensation ausgestattet wurde und einen Feedback-Weg mit Overdrive.

Mit zwei ADSR-Hüllkurve und einem LFO stehen die klassischen Modulatoren zur Verfügung, die über eine kleine Matrix geroutet werden. Die Matrix wurde vom Pro One „abgeguckt“ und ermöglicht ein sehr fixes Routing und Einstellen der Modulationstiefe, sodass man es sogar während des Spielens ändern kann.

Auch ein Arpeggiator ist mit an Bord. Dieser lässt sich sogar wie ein einfacher Sequencer programmieren und erlaubt dabei sogar, die Glide-Funktion pro Step zu aktivieren. Sequential meint, dass damit auch Basslines à la TB-303 möglich sind.

Die übersichtliche Bedienung folgt dem Knob-per-Function-Prinzip. Außerdem verfügt Fourm über ein Display, mit dem die Speicherplätze und Systemeinstellungen angezeigt werden.

Das Gehäuse besteht aus Metall und sollte somit auch einen regelmäßigen Transport überstehen. Eine Besonderheit ist die von Sequential speziell entwickelte Tastatur mit 37 Slim-Keys, denn diese erzeugt polyphonen Aftertouch.

Sequential Fourm verfügt über MIDI-I/O/T (5-Pin DIN) und USB-C. Es kann ein Pedal oder Fußschalter angeschlossen werden und neben dem Main Out ist auch ein separater Kopfhörerausgang vorhanden.