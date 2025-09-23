ANZEIGE
Sequential Fourm, polyphoner Analog-Synthesizer

Mit DNA von Prophet-5 & Pro One

23. September 2025

Sequential Fourm analog Synthesizer am

Sequential Fourm kann seine Vintage-Wurzeln nicht verleugnen. Struktur, Schaltung und Panel verweisen eindeutig auf die zwei Klassiker Prophet-5 und Pro One. Doch Fourm lässt sich viel einfacher unter den Arm nehmen, seine Tastatur erzeugt polyphonen Aftertouch und günstiger ist er allemal.

Sequential Fourm
949 € Thomann

Sequential Fourm – polyphon & Poly-AT

Zum Prophet-5 fehlt zwar eine Stimme, doch ansonsten kann sich Fourm ganz klar mit dem Vintage-Synthesizer messen. Der analoge Signalpfad verfügt über zwei VCOs mit PWM und Sync, ein 24 dB Tiefpass-Filter, das mit einer Bass-Kompensation ausgestattet wurde und einen Feedback-Weg mit Overdrive.

Mit zwei ADSR-Hüllkurve und einem LFO stehen die klassischen Modulatoren zur Verfügung, die über eine kleine Matrix geroutet werden. Die Matrix wurde vom Pro One „abgeguckt“ und ermöglicht ein sehr fixes Routing und Einstellen der Modulationstiefe, sodass man es sogar während des Spielens ändern kann.

Auch ein Arpeggiator ist mit an Bord. Dieser lässt sich sogar wie ein einfacher Sequencer programmieren und erlaubt dabei sogar, die Glide-Funktion pro Step zu aktivieren. Sequential meint, dass damit auch Basslines à la TB-303 möglich sind.

Sequential Fourm Synthesizer top HR

Die übersichtliche Bedienung folgt dem Knob-per-Function-Prinzip. Außerdem verfügt Fourm über ein Display, mit dem die Speicherplätze und Systemeinstellungen angezeigt werden.
Das Gehäuse besteht aus Metall und sollte somit auch einen regelmäßigen Transport überstehen. Eine Besonderheit ist die von Sequential speziell entwickelte Tastatur mit 37 Slim-Keys, denn diese erzeugt polyphonen Aftertouch.

Sequential Fourm Synthesizer back HR

Sequential Fourm verfügt über MIDI-I/O/T (5-Pin DIN) und USB-C. Es kann ein Pedal oder Fußschalter angeschlossen werden und neben dem Main Out ist auch ein separater Kopfhörerausgang vorhanden.

Preis

  • 949,- Euro

  1. Profilbild
    Everpure AHU

    Geht es nur mir so oder ist der Preis deutlich zu nah am Take 5 angesetzt? Der hat nicht nur eine Stimme mehr, sondern auch Effekte und noch einiges mehr, oder? Hm, mir ist nicht klar, wer mit diesem neuen Teil angesprochen werden soll? Diejenigen, die sich keinen Prophet-5 leisten können oder wollen?

    • Profilbild
      oneOeight

      @Everpure Der Take 5 ist ja mehr als 50% teurer mit den 550€ Mehrkosten.
      Der wird wohl als günstiger Einstieg in den Sequential Sound gedacht sein oder halt als Bühnengerät, kostet wenig und ist leichter als der große Bruder, der daheim im Studio bleibt.

    • Profilbild
      Filterpad AHU

      @Everpure Vermutlich erstens das und natürlich als Gegenpol zum Messenger, wenn auch nicht vergleichbar, außer der Preiskategorie. Aber die Unterschiede Take5 vs. Fourm werden garantiert spannend. Erst war ich enorm begeistert, aber ich denke mir ist er etwas zu simple in Sachen Ausführung und Spielhilfen. Den Grundklang bekommt man auch anderweitig hin. Aber gut das Sequential wieder am Start ist nach dem Tode Dave. Glaub der erste Synthesizer aus dem Hause ohne sein mitwirken. Beim Take5 war er noch dabei und es war sein letzter. Sollte ein Synthesizer erscheinen, ein Mix aus Pro2/Pro3 und dem hier vorgestellten Fourm, dann schlage ich garantiert zu. So wird IMO nur der Grundklang verkauft.

  2. Profilbild
    Gerd Lange

    949,– für einen Sequential preislich interessant. ABER, nur 4 Stimmen und keine Effekte. Das ist doch etwas zu wenig für 949,–.

  3. Profilbild
    SuArt

    Wow.. Moog und Sequential greifen Uli an :-)
    Und ich guck neulich nach einer gebrauchten Pro One :-)

    Some Hard Facts:
    Two Prophet-5 lineage analog oscillators per voice
    All oscillators have simultaneously selectable waveforms, including the LFO
    Oscillator B supports low frequency modes for use as polyphonic LFO modulation
    Classic Prophet-style Sync
    Variable square wave pulse width per oscillator (PWM)
    4-Pole resonant lowpass filter drawn from the Prophet-5, revs 1 & 2
    Filter enhanced with bass compensation for thick sounds even with high resonance
    Filter can be driven into self-oscillation with the resonance control
    Filter Keyboard tracking: quarter, half, full
    Feedback with an aggressive drive circuit for extra edge
    White, pink, and violet Noise types allow for greater sonic variation
    Four-stage (ADSR) filter envelope generator for tone shaping and assignable modulation
    Four-stage (ADSR) Amp envelope generator for volume shaping
    Velocity modulation of envelope amounts for dynamic performance
    One global LFO for creating movement in the sound
    Seven LFO wave shapes: sine, sawtooth, reverse sawtooth, square, S/H (sample and hold), Noise, and DC
    LFO can synchronize to tempo at different step values
    Four LFO wave shapes can be selected simultaneously for complex modulations

    4. Mehr anzeigen
Ähnliche Artikel
