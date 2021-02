Sequential kündigt Prophet 12 Desktop-Synthesizer ab

Bitte korrigiert mich, wenn ich bei den folgenden Ausführungen falsch liege. Es sind quasie »nur« meine rohen Gedanken, die ich hier zum Ausdruck bringen möchte.

Ich habe das Gefühl, dass Dave Smith es bei seinen Hybriden Synthesizern irgendwie immer nicht so ganz trifft, was so einen Synthesizer ausmachen könnte. Der »Prophet X« hätte ein Wunderwerk werden können, stattdessen ist er irgendwie … hm … also irgendwie … naja. Mein Traumgerät ist es nicht. Der »Tempest«, ein an und für sich großartiges Gerät, aber ohne die Möglichkeit Samples nachzuladen (und das bei einem Drum-Synthesizer). Der »Pro 2«, Wavetables, ja, aber auch diese nicht änderbar. Der »Pro 3« mit einem Oszillator weniger als beim »Pro 2«, weshalb letzterer nach wie vor auf meiner Wunschliste steht.

Ich weiß nicht, irgend etwas ist bei seinen digitalen Hybrid-Geräten immer, was da nicht so passt.

Ach so, nur dass ihr mich nicht falsch versteht: Trotzdem hätte ich – bis auf den »Prophet X« – alle oben genannten Geräte gerne in meinem – hust, hust, ähem – »Studio«. Im Moment habe ich ein bischen mehr als nur das übliche bischen an Kohle übrig, und grübele gerade, ob es ein neuer »Waldorf Iridium« wird, ein gebrauchter »Tempest« oder ein gebrauchter »Pro 2« werden soll.