Kommt der Oberheim OB-X Synthesizer zurück?

Die virtuelle NAMM 2021 steht vor der Tür und es kursieren brisante News über einen neuen Sequential (Dave Smith) Synthesizer im Netz. Laut USPTO.report hat Sequential ein Trademark Antrag gestellt für den Namen OB-X. Also genau den Namen der Tom Oberheim in 1979 für seinen polyphonen, analogen Synthesizer benutzt hat, der für viele heute legendär ist.

Vertraut man diesen Informationen, arbeiten Dave Smith und sein Team an einer Neuauflage des bekannten Oberheim Synthesizers. Möglicherweise wird dieser schon zur virtuellen NAMM 2021 enthüllt. Der Zeitpunkt dieser Informationen und der Enthüllung würde in das Planning von Sequential passen. Dave Smith hat fast auf jeder NAMM Show ein neuen Synthesizer gezeigt, mal den Prophet 6, OB-6 oder auch letztes Jahr den Sequential Pro-3.

Aber ehrlich will man in 2021 eine Neuauflage des OB-X haben, wo man genau weiß dass es zahlreiche technische Probleme mit dem vintage Gerät gab? Ich sage ja und ein OB-X könnte man sich in zwei Version vorstellen. Entweder in einem sogenannten „Reissue“ mit neuer Optik und ausgebesserter Hardware. Dazu die Möglichkeit zwischen dem OB-X und OB-Xa filter zu wechseln, ähnlich wie beim neuen Prophet-5/10, mehr Speicherplatz, usw. Oder im komplett neuen Gewandt mit den bereits erwähnten Features aber auch mit Sequencer, Effekten usw.

In diesen Spekulationen darf man nicht vergessen die Frage sich zu stellen: ist Tom Oberheim, der Erfinder und Vater des OB-X bei diesem Projekt dabei?. Es wäre nicht das erste Mal. Bereits für den OB-6 haben beide Pioniere der analogen Synthesizer erfolgreich zusammen gearbeitet. Ich hab keine konkreten Informationen aber ich würde mich sehr freuen wenn Dave Smith sich noch einmal mit TO zusammengetan hat.

Wir können gespannt sein, was wir zur NAMM 2021 oder später gezeigt bekommen. Ein Sequential OB-X oder doch was anderes. Der Antrag verrät uns definitiv dass etwas im Ofen ist. Nicht zu vergessen: gleichzeitig arbeitet Uli Behringer an seinem OB-Xa Klon, auf den viele warten. Somit ist wohl eine wahre OB-Wars ausgebrochen.