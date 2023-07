Passend für Opsix, Wavestate & Co

Der Zubehörhersteller Sequenz, der unter anderem auch das Hardcase CB-4Volca sowie Racks, Bags und Stative anbietet, kündigt die Tasche MP-LARGE-MSG an, die sich für den Transport von kompakten Synthesizern, MIDI-Keyboards, DJ-Controller und Multi-Effekt-Boards eignet.

Sequenz MP-LARGE-MSG, Tasche für Synthesizer & Controller

Mit den Innenabmessungen von 600 mm x 380 mm x 120 mm (Breite x Tiefe x Höhe) ist die Tasche für Synthesizer und Keyboards mit bis zu 37 Tasten in Standardgröße entworfen worden. Laut Hersteller passt sie damit unter anderem für die Geräte Korg Wavestate (mk II), Korg Opsix, Korg Modwave, Korg Minilogue (Bass), Korg Minilogue XD, aber auch für ARP Odyssey und Modal Electronics Argon8, Cobalt8 und Cobalt5S sowie Synthesizer und Controller anderer Hersteller mit den entsprechenden Maßen.

Die schwarze Tasche mit hellgrauer Frontklappe ist gepolstert und innen in zwei Bereiche unterteilt: das Hauptfach für den Synthesizer und ein weiteres Fach, in das man zum Beispiel einen Laptop packen kann. Weiterhin ist auf der Vorderseite ein Extrafach für Zubehör wie Kabel und Adapter vorhanden, das mit einem Reißverschluss versehen ist. Der Tragegurt kann in der Länge verstellt werden. Einen Tragegriff gibt es leider nicht.

Sequenz MP-LARGE-MSG soll ab September 2023 verfügbar sein. Der UVP beträgt 50,- Euro.