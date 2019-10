Serato DJ Pro 3.2.1 bringt HID-Unterstützung für Denons Prime-Serie

Prime 4 und SC5000M als Controller für Serato DJ Pro

Ein lange erwartetes Update für Serato DJ Pro bringt bringt die Kompatibilität Denons Prime 4 und SC5000M. Das heißt im Klartext, sowohl das Prime 4 Standalone-DJ-System, als auch der SC5000M Mediaplayer können als HID-Controller für Serato DJ Pro genutzt werden.

Das wird die vielen Denon-User freuen, die zwar die Hardware mochten, aber mit Denons Engine-Prime-Software nicht warm wurden.

Ein paar Bugs wurden mit dem Update ebenfalls gefixt, hier geht es zu den Release-Notes.

Um die Serato-Steuerung freizuschalten, muss die Firmware von Denons Geräten aktualisiert werden. Die entsprechenden Files finden sich auf Denons Webseite.

Hier Denons Produktvideo:

Die neuen Features im Einzelnen laut Denons Pressemeldung:

PRIME 4

– Sideline the laptop & browse with the built-in 10” HD touch interface

– Mix and sculpt your sound with Serato DJ Pro’s EQ, & Filter

– Control & visualize Serato DJ Pro FX with 8 built-in FX displays

– DVS Ready (requires Serato Club Kit)

SC5000M

· Easy to connect SC5000M to Serato DJ Pro using ‘computer’ mode

· Fast switch touch selection between Library, Sort and View options

· Ultra-high-resolution scratching accuracy between SC5000M platter and Serato DJ Pro

· Seamless, quick switching back to SC5000M Standalone mode when required

· Serato/laptop communicates with SC5000M connected media and hard drives

Serato hat schon eine sehr ausführliche Beschreibung des Mappings für den Prime 4 in Videoform online gestellt: